Sebastián Villa le habló a los hinchas de Boca tras firmar en Bulgaria

Además, Villa hizo referencia a Boca en general, sin señalar a ninguna persona en particular. "Siempre voy a desear lo mejor del mundo a Boca. Dejé hasta la última gota de sudor aun teniendo mi cabeza hecha pedazos, nunca deje de representar estos colores como se tienen que representar. Siempre voy a llevar en mi corazón a los verdaderos bosteros", expresó.

El jugador colombiano también señaló a aquellos que lo abandonaron durante el proceso judicial que resultó en su condena. "Muchas personas se fueron de mi lado en momentos difíciles, me menospreciaban, no me saludaban, se burlaron de mí, pero, yo siempre confié en el Señor", agregó.

sebastianvillapost.jpg

El posteo de Sebastián Villa tras firmar en Bulgaria

Muchas personas se fueron de mi lado en momentos difíciles, me menospreciaban, no me saludaban, se burlaron de mí, pero, yo siempre confié en el Señor.

Se olvidaron que yo soy un pelado del barrio que comenzó recogiendo chatarra, tengo muy claro lo que significa la palabra “Guerrero” y aquí estamos, viviendo este sueño que tengo desde pequeño, saliendo adelante para darle a mi familia un futuro mejor. Ellos siempre estuvieron conmigo en las buenas y no tan buenas, a los amigos de verdad que no me dejaron solo en este tiempo, los quiero mucho.

Gracias infinitas a todos los hinchas de Boca que me quieren y me apoyan, siempre los voy a llevar en mi corazón.

Siempre voy a desear lo mejor del mundo al club @bocajrsoficial dejé hasta la última gota de sudor aun teniendo mi cabeza hecha pedazos, nunca deje de representar estos colores como se tienen que representar.

Siempre voy a llevar en mi corazón a los verdaderos bosteros.