El Kun fue quién sacó el tema: “Faltan tres fechas. Ojalá (salga campeón) Atlético Tucumán, por Pusineri, que jugó conmigo. Fue mi capitán en Independiente. Yo era muy chico y él siempre me ayudó, se portó muy bien, me involucró con el grupo. Me gustaría que gane Atlético más que nada por Pusineri”, empezó diciendo.

“Leí que ganó Racing y Copetti dijo que ya son campeones. A Boca le falta el partido con Gimnasia, que se armó quilombo. Está todo medio ahí, no sabes quién va a ser campeón. Por experiencia creo que puede ser Boca, pero no lo sé”, continuó el exdelantero del Manchester City.

Por su parte, Saviola también analizó la definición de la Liga Profesional: “River está un poco más alejado, si no lo elegiría, pero por eso me gustaría que gane Atlético Tucumán. Un equipo chico durante tanto tiempo luchando arriba se lo merece, sin tener las armas que puede tener Racing, Boca o River”.

¡Van por el Decano! El Kun y Saviola tienen candidato a ganar la LPF

A través de su stream para ESPN el Kun Agüero y su invitado, Javier Saviola, dieron a su favorito para ganar la LPF. ¿Quién es? Nada más y nada menos que ¡Atlético Tucumán! ¿Se dará?