Sigue los pasos de papá: Thiago Messi hizo su debut en la Sub 12 de Inter Miami

La noticia de Thiago uniéndose al equipo se anunció a fines de agosto a través de los canales oficiales del club. Recientemente, el hijo mayor de Messi fue visto celebrando los goles en la victoria por 2-1 contra Weston FC junto a sus compañeros, a pesar de llevar un yeso en su brazo izquierdo.

Cuando Lionel Messi aún jugaba en España, Thiago había sido parte del proyecto Barça Escola para niños de entre seis y ocho años. Ahora, estará compitiendo en la Florida Academy League, donde se enfrentará a equipos estadounidenses con jugadores de hasta 12 años.

Es importante destacar que las divisiones juveniles del Inter Miami comenzaron a funcionar en 2019 y contribuyeron a formar talentos como el mediocampista argentino-estadounidense Benjamín Cremaschi, quien debutó en la selección mayor de Estados Unidos el 12 de septiembre.

Las manías del campeón: Lionel Messi reveló sus rituales en familia y sus "gustitos"

Lionel Messi atraviesa un momento en su vida en lo que se lo ve más relajando y, por ese motivo, está más abierto a compartir cuestiones relacionadas con su intimidad. En una entrevista reciente, habló sobre sus peculiaridades, sus comidas favoritas y su cambio en la forma en que consume mate.

“Manías tengo muchas, admitió el argentino, reconociéndose como alguien que sigue rituales para sentirse seguro. “Antes de irme a dormir, dejar toda la mesa preparada para el día siguiente”, reveló, destacando su necesidad de mantener un orden en su vida, incluso en cuanto a los lugares que ocupan él y su familia en la mesa.

“El desayuno... cada uno en su lugar, sentarme siempre en el mismo lugar, que cada uno tenga su lugar en la mesa, los nenes, Antonela, yo”, añadió. Sin embargo, lo más interesante viene cuando se trata de sus costumbres más personales, como el hábito de quitarse las zapatillas al llegar a casa, ya sea en su propia casa o en la de alguien en quien confía. Esto, según él, es una parte definitoria de su comportamiento, aunque prefirió mantener en secreto otras manías que le pueden resultar incómodas: “No sé, tengo otras peores, pero prefiero guardarlas”.

Lionel Messi es un ser extraordinario dentro del campo de juego, pero en la vida cotidiana, es una persona totalmente común. "Soy muy sencillo para las comidas: el asado, las milanesas, pastas, chocolate, dulce de leche, helado... Todo lo que sea dulce me gusta, me puede. Intento comer poco, pero cada tanto me gusta”, reveló.

Además, el astro argentino compartió su cambio significativo en cuanto al mate: “¿El mate? Caliente y amargo. Antes tomaba dulce, pero después me acostumbré al amargo y hoy tomo mate amargo”.