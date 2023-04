Un ex Barcelona comparó la posible vuelta de Messi con la resurrección de Diego Maradona

"Me hubiera gustado que Messi nunca se haya ido del Barcelona; no tratar ahora que vuelva", sostuvo el ex mandatario del conjunto catalán en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, y agregó: "Me apasionaría que regrese. Me gustaría que fichase de por vida con el club, como embajador. Es secundario que juegue o no, aunque le quedan varios años de fútbol. Que vuelva en calidad de lo que quiera".