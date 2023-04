El contundente mensaje del DT del PSG sobre los silbidos a Lionel Messi

Galtier y los silbidos de los hinchas a Messi

"Puede haber desgaste mental. Pero cuando querés conseguir títulos, tenés que dar más. No culpo a mis jugadores, pero se necesitará mucha más personalidad y carácter para volver a ganar", agregó Galtier.

Y siguió: "Es la octava derrota que sufrimos en la temporada. Es bastante por ser el PSG. Ahora, ¿si estoy resignado? No, lucharé hasta el final".

Galtier PSG.jpg Christophe Galtier reprobó los silbidos a Lionel Messi. (Foto: Reuters)

"Tenemos que reaccionar en el próximo partido. Debemos tener una reacción de campeón. Espero que nuestros jugadores no estén cansados de ganar títulos. Hablaré con ellos. Todos, empezando por mí, debemos tomar conciencia de la situación y del trabajo que tenemos que hacer para volver a ser eficientes", lanzó.

La derrota ante Lyon denotó el mal momento futbolístico del equipo, y dejaron puntos importantes en el camino que acortaron la distancia de su liderazgo con los perseguidores Lens y Olympique de Marsella a tan solo seis unidades a nueve fechas para el cierre del campeonato. Además, esta fue la sexta caída en 10 partidos, contando la eliminación de la Champions ante Bayern.

Nicolás Tagliafico defendió a Messi de los silbidos que sufrió en París

Tagliafico - Messi AFP.jpg Se enfrentaron dos campeones del mundo: Nicolás Tagliafico y Lionel Messi. (Foto: AFP)

Nicolás Tagliafico tuvo la difícil tarea de marcar a Messi y después del partido se encargó de defenderlo: "Por desgracia, a nosotros también nos pasa. Es normal que la gente quiera resultados y se la agarren con un jugador como Leo o Mbappé. Creen que un jugador les salvará, pero el fútbol es un deporte de equipo. Somos profesionales, tenemos que seguir adelante y lograr los objetivos del club", declaró el defensor argentino sobre el duro momento que transita Messi.

Y agregó: "Nosotros intentamos dar lo mejor en todo momento, en la selección o en el club, ya veremos más adelante dónde va Leo, pero lo importante es que se sienta feliz y pueda demostrar el juego que tiene. Por ahora, está muy claro que quiere dar lo mejor de sí mismo para ganar acá en el PSG".

El ex jugador de Ajax también contó cómo fue la charla que mantuvieron cuando se cruzaron dentro del campo de juego, en la cual al parecer no se tocó el tema de la silbatina: "Hablamos del regreso (al club), que no fue fácil. En un momento, dijimos que no era fácil dormir con el 'jet lag', yo duermo cinco o seis horas y a él le pasa lo mismo. Pero son cosas normales cuando juegas con la Selección y tenés partidos tan seguidos".