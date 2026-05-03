Messi fue al Gran Premio de Miami para apoyar a Franco Colapinto

En aquella oportunidad, el joven piloto argentino pudo cumplir uno de sus grandes sueños: conocer al campeón del mundo y tomarse una foto con él, imagen que rápidamente recorrió las redes sociales.

Colapinto busca otro golpe en la Fórmula 1

Mientras tanto, Colapinto afrontará la carrera principal con grandes expectativas. El piloto de Alpine F1 Team largará desde la octava posición e intentará meterse en zona de puntos en una fecha clave de la temporada.

La competencia, sin embargo, está condicionada por el clima. Las lluvias en Miami y la amenaza de tormentas eléctricas obligaron a modificar el horario original de largada, aumentando la tensión en la previa.

La presencia de Messi le agregó todavía más brillo a un evento que ya concentraba la atención de millones de argentinos por el desempeño de Colapinto.

Con el mejor futbolista del planeta siguiendo la carrera desde boxes y el piloto argentino buscando hacer historia en pista, Miami se convirtió en el epicentro del deporte argentino este domingo.