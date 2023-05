Un importante club de Arabia Saudita seduce a Lionel Messi con una fortuna y el fichaje de tres amigos

Hasta el momento, no hay certezas respecto del club en el que Lionel Messi jugará después del 30 de junio, aunque todo parece indicar que no renovará su contrato con el conjunto parisino. El gran objetivo de ganar la Champions League no se logró y la relación con los hinchas es verdaderamente tensa, con abucheos y reproches incluidos, por lo que el fin de la relación laboral parece un hecho.

Ante este escenario, la opción más firme en el futuro del delantero es el regreso a Barcelona. Si bien aún hay cuestiones económicas que el club blaugrana debe arreglar para poder recuperar a su gran ídolo, no sería descabellado que se concrete su retorno.

Desde Arabia Saudita siguen intentando seducir al rosarino, pero no parece la alternativa más indicada si quiere seguir compitiendo al máximo nivel.

Lionel Messi volvió a entrenarse con el PSG, ¿jugará el próximo partido?

Lionel Messi volvió a entrenarse con el París Saint Germain (PSG) en medio de un conflicto que parecía no tener solución. El capitán de la Selección Argentina regresó este lunes a los entrenamientos con el equipo como líder de la Ligue 1 de Francia, lo que se interpreta como un levantamiento de la sanción de dos semanas impuesta por su viaje a Arabia Saudita, el lunes pasado.

Los canales oficiales del club en las redes sociales mostraron al capitán del seleccionado argentino en acción en el Camp des Loges.

Aunque sin comunicarlo de manera oficial, la directiva de PSG le impuso al número 30 una sanción de dos semanas por falta al entrenamiento del pasado lunes por su viaje relámpago a Medio Oriente para cumplir con obligaciones comerciales.

La medida impedía al argentino jugar los partidos y hasta ingresar a las instalaciones del club, algo que en los hechos se modificó con su reincorporación de este lunes.

Frente a todo el revuelo generado por el castigo, que incluso motivó una manifestación de hinchas con insultos hacia el argentino y otras estrellas del equipo como el brasileño Neymar, Messi ofreció sus disculpas a través de un video que publicó el viernes último en su cuenta de Instagram.

En el descargo, Messi explicó que, al momento de decidir su vuelo a Arabia Saudita, el plantel parisino tenía libres las jornadas de lunes y martes de la semana pasada, lo que finalmente cambió por la inesperada derrota con Lorient, de local, en los días previos.