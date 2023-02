Un tarotista predijo lo que Boca necesita para ganar la Libertadores 2023

Además, el astrólogo, quien se vanaglorió de haber acertado en sus pronósticos de que el azul y oro no se coronaría en 2021 ni 2022, propuso candidatos. Entre los posibles DT aparecen Gerardo Martino, sin club, y Gabriel Milito, en Argentinos Juniors, como principales candidatos. Sino las opciones son: Guillermo Barros Schelotto (en la selección de Paraguay), Blas Giunta (en las Inferiores del Xeneize), Gabriel Heinze (de Newell's), y Sebastián Beccacece (sin trabajo).

Además, el usuario argumentó por qué no debería seguir Ibarra. "La razón por la que se debe ir es porque no solo que para la lunar donde se define la Copa Libertadores no se ven aspectos consagratorios, sino que también, en instancias previas, hay aspectos muy tensos de Marte, por lo que con Ibarra, Boca NO gana la Libertadores", aseguró.

Por otro lado, descartó algo usual en el último tiempo en el club: darle las riendas al DT de la Reserva. En este caso, Mariano Herrón. "Debo ser muy claro con respecto a que Mariano Herrón NO debe ser el sucesor de Ibarra, ya que el paso de Saturno durante los primeros grados de Piscis en 2023, va a estar afectando su Sol natal, aspecto que puede ser negativo en consagraciones, más en Boca, por ser club solar", aclaró en su extenso hilo.