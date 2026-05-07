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"Super RIGI": el inesperado anuncio que Javier Milei posteó en el aire de regreso a la Argentina

El Presidente adelantó que enviará al Congreso un proyecto para dar más beneficios a los grandes inversores. Definido como "super RIGI", Milei dice que dará ventajas que jamás existieron en la economía argentina y ayudará a crear más puestos de trabajo.

El presidente Milei con un anuncio para empresarios que busca crear empleo. (Foto: Archivo)   

El presidente Milei con un anuncio para empresarios que busca crear empleo. (Foto: Archivo)   

"ANUNCIO EN PUERTA. Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina. De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".

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Sidersa busca construir una nueva acería en San Nicolás. (Foto: archivo).

Es el mensaje del presidente argentino, Javier Milei, en viaje de regreso al país desde los Estados Unidos: el anuncio de un proyecto al Congreso que el mandatario definió como un "super RIGI".

El original, El RIGI es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El Senado le dio sanción el 12 de junio de 2024, y la aprobación definitiva quedó cerrada el 28 de junio de 2024, cuando Diputados aceptó los cambios del Senado. La ley fue promulgada el 8 de julio de 2024 como la Ley 27.742.

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El anuncio de Milei sobre un

El anuncio de Milei sobre un "super RIGI" , en un posteo en vuelo hacia la Argentina. (Foto: Cuenta de X de Milei)

Siguiendo la escueta información dada por el presidente libertario se trata de una iniciativa que - tomando el programa anterior - ampliará las posibilidades para los incentivos a empresarios. Como sostiene Milei, requerirá la aprobación del Poder Legislativo y tendrá como fin último la creación de puestos de trabajo, uno de los puntos pendientes del programa económico libertario.

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La ley Bases, aprobada por el Congreso. En su cap&iacute;tulo VII est&aacute; contenido el primer RIGI. (foto: A24.com)

La ley Bases, aprobada por el Congreso. En su capítulo VII está contenido el primer RIGI. (foto: A24.com)

La versión "super" del RIGI

El presidente Javier Milei anunció este miércoles que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un “Súper RIGI”, una versión ampliada del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado junto con la Ley Bases. La iniciativa buscará ofrecer aún más beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios para captar inversiones de gran escala. En su posteo, le mandatario anticipo que será algo para beneficios en sectores económicos “que nunca existieron en la Argentina”.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de su cuenta de X mientras regresaba al país desde Los Ángeles, donde participó de la Conferencia Global del Instituto Milken. Con su estilo habitual, Milei describió el proyecto como una “MEGA BOMBA” lanzada “desde el avión presidencial”.

Qué es el “Súper RIGI”

Aunque el Gobierno todavía no difundió el texto del proyecto, Milei adelantó que tendrá “mayores ventajas” que el RIGI vigente. El esquema actual otorga estabilidad fiscal por 30 años, beneficios impositivos, facilidades aduaneras y acceso más flexible a divisas para empresas que realicen inversiones superiores a US$ 200 millones.

Según el Presidente, el nuevo régimen estará enfocado en “sectores dinámicos” y nuevas industrias que podrían desarrollarse en el país gracias a cambios tecnológicos y productivos. También aseguró que el objetivo es impulsar la creación de empresas y multiplicar el empleo privado.

Será importante conocer la letra del proyecto de ley. Porque una de las críticas más fuertes al plan económico es que la reactivación de la que habla el presidente llega a sectores del oeste y norte argentino, pero no se ven resultados positivos en los centros más poblados del país. Especialmente en CABA y el conurbano.

El objetivo: más dólares y nuevas industrias

El Gobierno considera que el RIGI es una de las principales herramientas para atraer inversiones extranjeras en minería, energía, petróleo y gas, litio e infraestructura. Ahora busca ampliar ese esquema hacia actividades aún no desarrolladas o emergentes. De nuevo, será interesante saber si la "oferta" se amplía para impulsar el crecimiento del trabajo en puntos de mayor concentración de los argentinos.

El anuncio llega además en medio de la estrategia oficial para consolidar el ingreso de dólares genuinos y sostener el crecimiento económico tras la desaceleración de la inflación y la salida parcial del cepo.

En paralelo, el Gobierno viene mostrando los proyectos aprobados bajo el RIGI como una señal de recuperación económica. Según datos oficiales difundidos la semana pasada, las iniciativas ya aceptadas prometen generar más de 30.000 empleos directos e indirectos.

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Milei anunci&oacute; un nuevo proyecto que superar&aacute; los beneficios del RIGI. (Foto: A24.com)

Milei anunció un nuevo proyecto que superará los beneficios del RIGI. (Foto: A24.com)

Las críticas al esquema

Sin embargo, el régimen también recibe fuertes cuestionamientos de sectores opositores, economistas y parte de la industria nacional. Las críticas apuntan especialmente a la extensión de los beneficios fiscales por tres décadas, las ventajas para empresas extranjeras y la posibilidad de girar divisas al exterior con menos restricciones.

Pese a eso, el oficialismo apuesta a profundizar el esquema y convertirlo en uno de los pilares de su estrategia para atraer capitales internacionales y acelerar inversiones de largo plazo en la Argentina.

Desde el avión presidencial, Javier Milei anunció un nuevo proyecto que todavía está en el aire. Hace falta conocer el texto completo de lo que el PEN enviará al Congreso de la Nación.

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