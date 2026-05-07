Preocupación extrema en Gran Hermano: ¿qué enfermedad tiene la mamá de Yipio?

Hasta el momento no se conoce públicamente qué enfermedad atraviesa la madre de Yipio. Lo que sí quedó claro es que la situación era lo suficientemente grave como para que la participante eligiera su familia por encima del juego.

mensajes novio yipio

¿Quién es Yipio, la participante que abandonó Gran Hermano?

Yipio, cuyo nombre real es Gisela Pintos, era uno de los personajes más fuertes dentro de Gran Hermano Generación Dorada. La uruguaya se desempeña como standupera y dentro del reality adoptó el apodo con el que se hizo conocida entre los televidentes.

La participante uruguaya es la principal responsable del cuidado de su mamá, quien atraviesa problemas de salud, y junto a su pareja Mathias Centurión y su hija, conforman el núcleo más cercano de su familia. Fue justamente esa realidad la que terminó definiendo su salida abrupta del programa: cuando la situación de salud de su madre se complicó, no dudó en priorizar a los suyos por encima del juego.

En torno a su salida hay muchas versiones. Algunos aseguran que el novio inventó el problema de salud de su madre para sacarla del programa. En el streaming que se hace en Uruguay sobre Gran Hermano 2026, lanzaron más información. "Yo pregunté si en realidad la salud de Laurita estaba mal, y esta persona me dijo que no. Fue él, el que la sacó. Laura está bien y por eso Gran Hermano dice que no es nada grave", dijo el conductor del ciclo sobre el exitoso reality.