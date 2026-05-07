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Preocupación extrema en Gran Hermano: qué enfermedad tiene la mamá de Yipio

Yipio decidió dejar la casa de Gran Hermano, Generación Dorada luego de enterarse que la salud de su mamá empeoró.

7 may 2026, 13:16
Preocupación extrema en Gran Hermano: ¿qué enfermedad tiene la mamá de Yipio?
Preocupación extrema en Gran Hermano: ¿qué enfermedad tiene la mamá de Yipio?

Preocupación extrema en Gran Hermano: ¿qué enfermedad tiene la mamá de Yipio?

La salida de Gisela Pintos, conocida en el reality como Yipio, sacudió la casa de Gran Hermano, Generación Dorada. La participante abandonó el programa de Telefe de manera repentina tras recibir información sobre un problema de salud que afecta a su madre, Laura Madafaker.

Todo comenzó cuando Yipio fue convocada al confesionario. Desde la producción le comunicaron que su pareja, Mathías Centurión, se había puesto en contacto para alertar sobre la situación. Le explicaron que Laura ya tenía un cuadro de salud frágil antes de que Gisela ingresara a la competencia, pero que el panorama se había agravado y que consideraban necesaria su presencia.

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Ante la noticia, Yipio no dudó. Visiblemente emocionada y entre lágrimas, dijo: "Con todo el dolor, sí, me voy". Explicó que era su pareja quien estaba cargando solo con el cuidado de su madre y de su hija menor, y que en esas circunstancias no tenía otra opción.

Mathías Centurión rompió el silencio a través de sus redes sociales, aunque sin dar precisiones sobre el diagnóstico de Laura. "Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos, ya habrá tiempo para contar todo pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad", escribió.

Hasta el momento no se conoce públicamente qué enfermedad atraviesa la madre de Yipio. Lo que sí quedó claro es que la situación era lo suficientemente grave como para que la participante eligiera su familia por encima del juego.

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¿Quién es Yipio, la participante que abandonó Gran Hermano?

Yipio, cuyo nombre real es Gisela Pintos, era uno de los personajes más fuertes dentro de Gran Hermano Generación Dorada. La uruguaya se desempeña como standupera y dentro del reality adoptó el apodo con el que se hizo conocida entre los televidentes.

La participante uruguaya es la principal responsable del cuidado de su mamá, quien atraviesa problemas de salud, y junto a su pareja Mathias Centurión y su hija, conforman el núcleo más cercano de su familia. Fue justamente esa realidad la que terminó definiendo su salida abrupta del programa: cuando la situación de salud de su madre se complicó, no dudó en priorizar a los suyos por encima del juego.

En torno a su salida hay muchas versiones. Algunos aseguran que el novio inventó el problema de salud de su madre para sacarla del programa. En el streaming que se hace en Uruguay sobre Gran Hermano 2026, lanzaron más información. "Yo pregunté si en realidad la salud de Laurita estaba mal, y esta persona me dijo que no. Fue él, el que la sacó. Laura está bien y por eso Gran Hermano dice que no es nada grave", dijo el conductor del ciclo sobre el exitoso reality.

YIPIO, GH

     

 

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