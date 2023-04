Walter Erviti, sobre la colecta de Santi Maratea para ayudar a Independiente: "Esto es un..."

"Recibo con una gran alegría la colecta que Santi Maratea hace por Independiente. Estamos transitando un momento en nuestro país complejo, difícil, con poca credibilidad a nuestros líderes y que aparezca este tipo de oportunidades para unirnos, para ir detrás de un objetivo, sacando todo individualismo y pensando solamente en el bien común, me pone muy feliz", comenzó diciendo Erviti en una entrevista que brindó en Un Buen Momento, programa que se emite por Radio La Red.

"Saquemos de lado de que es fútbol y que está Independiente de por medio: acá estamos todos pensando en un objetivo en común y me parece que es una gran reflexión para nuestra sociedad. No estamos bien, no estamos viviendo bien, la gente lo está pasando mal. En el mundo pasan cosas horrendas y nosotros a veces pecamos en caer en detalles mínimos y esto es un llamado a la reflexión para todos y yo lo celebro, lo disfruto", reflexionó.

Embed

Erviti y el grupo de WhatsApp de ex-Independiente que quieren ayudar al club

"Me mandó un mensaje Dieguito Rodríguez, persona a la que respeto y valoro, uniéndome al grupo, y cuando entre el grupo me di cuenta de que se trataba. Entendí que no solo se trata de poner plata, situación que para nosotros quizás es relativamente cómoda, porque las cifras no nos varían, pero lo que más me interesó es que tienen el deseo de participar y acompañar y ayudar a un club que en algún momento de su carrera les abrió las puertas. Muchos de ellos nacieron en el club, otros, como yo, tuvieron un paso muy corto, pero hemos disfrutado mucho", explicó.

Por otra parte, Erviti analizó el papel que tienen las figuras públicas: "Creo que nosotros tenemos que asumir un rol ejemplar en la sociedad. Eso es algo por lo que lucho desde que era futbolista y, ahora, como entrenador, trato de hacerles entender a los jugadores que, les guste o no, las personas públicas son un ejemplo y tiene que asumirlo con responsabilidad, para tratar de demostrar que se pueden lograr cosas importantes haciendo las cosas como corresponde".

Erviti y su experiencia en el Rojo: "Me terminaron el contrato, agradecí y me fui"

"Yo tengo mi experiencia personal con Independiente, que me abrió las puertas en un momento complejo de mi carrera y, en un momento, me las cerró también", declaró Erviti, que añadió: "De un día para el otro, el entrenador no me tuvo más en cuenta y, como yo tenía contrato, vino un dirigente y me rescindieron. Agradecí y me fui a mi casa. No tengo ninguna deuda pendiente, pero si tengo el deseo de poder acompañar".

Erviti analizó el rol de Independiente en la sociedad

"Primero, hay que hacerle entender al fútbol argentino que Independiente está pasando por una crisis muy difícil. El fútbol necesita que Independiente esté bien, porque no es solamente la pasión de los domingos del hincha, sino que son un montón de chicos que realizan deportes en el club, que tiene las puertas abiertas, que tienen la posibilidad de progresar, de entender que este es un deporte colectivo, de cómo portarse en la sociedad. Son un montón de cosas que un club como Independiente le da a un montón de chicos de nuestro país y que está necesitando del fútbol para poder seguir realizando".