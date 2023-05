Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro: el encuentro de dos grandes del tenis que sorprende a todos

sabatini.png

Con la mente puesta cada uno en sus objetivos, Roland Garros de Leyendas y una posible oportunidad al US Open, Sabatini y Del Potro calentaron los motores con una práctica en conjunto que generó expectativas en los fans del tenis argentino.

Gaby Sabatini se prepara para disputar junto a la extenista Gisela Dulko el torneo de “Leyendas” de Roland Garros, en donde ya participaron juntas el año pasado. Así lo confirmó la propia Sabatini, cinco veces semifinalista en París en la modalidad de single.

“Felices de haber sido invitadas nuevamente a participar del Trophée des Légends, nos vemos en Rolando Garros”, dijo a través de su cuenta de Instagram. El torneo tendrá lugar del 6 al 11 de junio.



Por su lado, Del Potro, tras la consagración de la selección Argentina en el Mundial de Qatar contó: “Prometí que si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Previo a Qatar no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, reveló el tenista, quien supo ser campeón de ese prestigioso Grand Slam en 2009, en una épica final contra Roger Federer.