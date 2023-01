¡Ira en las redes! Teo Gutiérrez rifó una camiseta de Messi, no salió el número y se quedó con la plata

La rifa de Teo Gutiérrez que involucra a Messi y que nunca llegó a destino

“Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gané, que participen con una rifa de 20 mil pesos (1.400 pesos argentinos), para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, y la idea es que la gente se la gane y que puedan estar felices, y darle un regalo a sus hijos", confesó el delantero.

Sorteo Teo Gutierrez 1.jpg

Sobre el origen de esa camiseta, Teo Gutiérrez reconoció: “Esa camiseta fue la de Chile en Copa América, le pedí un saludo para mi hijo a Messi y él tuvo la amabilidad de regalarme la camiseta. Es un humilde obsequio para que la gente se pueda quedar con ella y pueda disfrutar de una linda Navidad”.

El número que salió fue el 2217 y no había sido elegido por nadie. El ex River decidió no volver a sortearla y se la quedó. “Nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar”, fue su anuncio tras el resultado final del sorteo que disparó la polémica.

Un rato después, Teo compartió el posteo de un paseo en lancha, con el pelo platinado y una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando de una tarde increíble. "Compraste el barco con la rifa", le preguntó uno usuario.

Y el futbolista no dudó en provocar: "Papito, con esa plata estoy viajando".