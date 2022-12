Pelotazo de Mbappé 1.jpg Preocupación por el pelotazo de Mbappé que recibió un hincha de Francia.

¿Qué pasó? Durante el calentamiento previo al inicio del partido, algunos jugadores se pararon sobre la línea del área para probar diferentes tiros al arco defendido por el capitán de los Bleus, Hugo Lloris. El astro del PSG venía convirtiendo goles pero ejecutó mal un mal tiro que se fue muy desviado de los tres palos.

El potente remate impacto de lleno en la cara de un fanático que automáticamente se desplomó sobre sus compañeros y provocó la preocupación del jugador, quien de inmediato fue a ver cómo se encontraba.

El testimonio del hincha que recibió un pelotazo

Después del triunfo por 2-0 ante la sorprendente Marruecos, el hincha relató todo lo sucedido tras recibir el pelotazo: “Quedé completamente aturdido”, afirmó en diálogo con el portal francés RMC Sports.

“Estaba en las gradas y no vi venir la pelota para nada. Me dio justo en la cara con una potencia… Me caí de golpe, quedé completamente noqueado”, afirmó.

Sin embargo, ese desafortunado episodio le valió una anécdota que jamás olvidará, ya que el ídolo máximo de la selección francesa fue hasta el lugar, le tomó la mano y le preguntó cómo se encontraba: “Comencé a escuchar a la gente decir ‘Kylian, Kylian, Kylian’, así que vi en los videos que me mostraron que vino a verme, pero ni siquiera me di cuenta. Me tomó unos minutos recuperarme”.

“¡Me voy contento con el balonazo que me dieron en la cara y que espero haberle dedicado a Kylian para recordar esta semifinal! Agradezco mucho su gesto. Viniendo hacia nosotros para llevarme la noticia, me emocionó mucho”, sentenció el fanático, que podrá disfrutar de una nueva final cuando Francia defienda el título que consiguió hace cuatro años frente a la Selección Argentina el próximo domingo.

Video: el pedido de disculpas de Kylian Mbappé