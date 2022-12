"Hay varios equipos europeos. La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos el de Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”, remarcó.

"Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan”, agregó en diálogo con TNT Sports Brasil.

Lionel Messi y el "Dibu" Martínez le contestaron a Mbappé tras sus polémicos dichos

Mundial Qatar 2022: Lionel Messi recibió consejos del 'Dibu' Martínez para patear el penal ante Croacia.webp Mundial Qatar 2022: Lionel Messi recibió consejos del 'Dibu' Martínez para patear el penal ante Croacia (Foto: AP).

Luego de la repercusión que se generó por sus declaraciones, Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez le contestaron al francés.

“Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia, que no podés ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, no saben lo que es Sudamérica", declaró en su momento el arquero de la Selección argentina en TyC Sports.

"Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador a ver qué tan fácil es para ellos", añadió.

Al mismo medio, por su parte, Messi expresó: “No vi lo que dijo. Muchas veces lo hablábamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria les decíamos 'sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá: Colombia, la altura, el calor, Venezuela...'”.

Y completó: “Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte son grandes selecciones con grandes jugadores”.

Video | Kylian Mbappé y su curiosa reacción cuando le preguntaron por la final contra Lionel Messi

Kylian Mbappé.jpg Kylian Mbappé tendrá un mano a mano con Lionel Messi en la final del Mundial Qatar 2022 (Foto: AFP).

Kylian Mbappé mostró una curiosa reacción este miércoles cuando le preguntaron por la final que protagonizará junto a Lionel Messi el próximo domingo, cuando Argentina y Francia vayan por el título en el Mundial Qatar 2022.

Tras la victoria por 2 a 0 ante Marruecos, la estrella del conjunto galo optó una vez más por no hacer declaraciones a la prensa antes de abandonar el estadio. Sin embargo, un simpático gesto se evidenció en su cara cuando una periodista alcanzó a consultarlo por el partido que tendrá por delante ante el capitán argentino.

Cabe recordar que Mbappé, durante toda la Copa del Mundo, habló ante los medios en una sola oportunidad: luego de la victoria ante Polonia por los octavos de final.

Previamente, se ausentó de las conferencias aún cuando había sido destacado como MVP (el mejor jugador del partido) ante Dinamarca y Australia en la fase de grupos.

Por qué Kylian Mbappé no habla con la prensa en el Mundial 2022

“No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas”, explicó.

Y completó: “Por eso no quería atender a los medios. Hace poco me enteré de que la Federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarla personalmente, la Federación no debe hacerlo por una decisión que es personal".