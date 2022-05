La desagradable reacción de Shilton al enterarse de la millonaria subasta de la camiseta de Maradona

Sumó: "Era capitán ese día, todavía me duele ahora. Lo único que me interesaba era ganar la Copa del Mundo, nunca se me ocurrió cambiar la camiseta con Maradona, pero mirando a cuánto se ha vendido, tal vez debería haberlo hecho".

"Si hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía", cerró el exjugador inglés.

El coleccionista que no pudo quedarse con la camiseta de Maradona

La casa de subastas Sothebys fue la encargada de mediar y llevar a cabo la subasta de la camiseta que usó Maradona en el recordado partido ante Inglaterra en México 1986, que, hasta el momento, le pertenecía al ex futbolista inglés Steve Hodge.

Finalmente, la casaca fue rematada en 7.142.500 libras, el equivalente aproximado a 9.200.000 dólares, convirtiéndose en la camiseta mejor paga en la historia de todos los deportes.

En la primera jornada, había aparecido una oferta por 4 millones de libras esterlinas (poco más de cinco millones de dólares) para quedarse con la emblemática número 10 de nylon, que fue superada al filo del cierre de la subasta.