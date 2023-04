La feroz crítica contra Enzo Fernández por su nivel en el Chelsea: "No creo que sea un gran futbolista"

Ante ese escenario, Wesley Sneijder, exfutbolista neerlandés, no tuvo piedad con sus palabras y criticó a Enzo Fernández por su rendimiento y por dos jugadas puntuales en Stamford Bridge.

La primera acción fue un retroceso lento tras la pérdida de la pelota y la segunda fue un mal pase que terminó en un contraataque merengue en los pies de Rodrygo. Ese panorama despertó la bronca del campeón de Champions con Inter en 2010.

Las criticas despiadadas a Enzo Fernández de Wesley Sneijder

Sneijder.avif Sneijder ganó la Champions League 2010 con la camiseta del Inter (Foto: EFE)

“Si te han traído como jugador por 100 millones de euros, al menos puedes esperar que corra como un poseído, ¿no? ¡Pero caminó! Él mismo pierde el balón, luego tiene un momento de duelo. Ves a Enzo, una compra de 100 millones de euros, caminar un poco mientras Gallagher pasa corriendo a su lado. Esto no puede pasar”, soltó Wesley Sneijder.

Pero ahí no terminó la cosa, el neerlandés opinó de la falta de actitud en la cancha del argentino: “Miras a un chico así y me pregunto. ¿Qué puede hacer el dueño? Nada. Yo llamaría a ese chico a una reunión mañana mismo. Tampoco creo que sea un gran futbolista. Se dijeron grandes cosas por lo que hizo por Lionel Messi en el Mundial. Pensé que también lo haría en el Chelsea, pero claramente está muy lejos de eso”.

enzo Fernández 3.webp

Sneijder siguió con los tapones de punta: “Si las cosas no van bien en el fútbol, y no estás marcando goles, entonces tienes que asegurarte de que no los concedas. Hay que correr a todo pulmón y él no lo hace".

Y concluyó: “Entiendo que el dueño (Todd Boehly) vaya a hablar con los jugadores. Como propietario, has pagado mucho dinero, así que si está mirando en la grada y ves que Gallagher está haciendo un sprint y tu jugador de 100 millones de euros no, entonces sí, ¡yo también me enfadaría!”.