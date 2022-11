La historia de Maxi Bagnasco, el pintor que inmortalizó a Diego Maradona: "Soy el artista de Dios"

Sobre sus comienzos en el mundo del arte, Bagnasco señala: "De chico me mandaron a talleres de pintura y dibujo con mis hermanos". Las primeras publicaciones fueron en el diario de la zona. Maxi tenía 9 años y llegó a ganar algunos concursos. Todo eso sirvió para incentivarlo y seguir sus sueños.

"Mi estilo es realista. Trato de producir lo más fielmente a una fotografía. A mí me gusta esto de que me dan una imagen y quede igual. Muchas veces tengo que mostrar el proceso de mi pintura para que vean que está pintado, para que vean que no hay trucos. Hasta tuve gente que me seguía en las redes y me contó que discutían con su pareja a ver si estaba pintada o no", agrega Bagnasco.

Sobre su pasión a la hora de llevar su arte, da una serie de recomendaciones: "Hay que volar un poquito con la cabeza. Solamente copiar una imagen es aburrido. Los rostros son como matemática pura. Si yo cambio alguna distancia, alguna proporción, alguna línea, ya puede ser otra persona. Por eso yo tengo que estudiar específicamente los rasgos de cada uno. Por eso me fijo en detalles".

Y continúa con su relato: "Siempre tuve algo con Diego. Igual a mi arte lo asocian a muchos deportes".

Cuando se le pregunta por la cara de Diego, Maxi no duda: "La tengo de memoria. La dibuje toda la vida. Yo sé sus cejas, sus ojos, su boca, sus rulos. Pero Diego igual tuvo muchos looks, tuvo mil vidas y entonces siempre voy a tener algo diferente para hacerle". Y agrega: "No me voy a aburrir nunca".

Maxi Bagnasco 2.jpg "Jamás me imaginé pintar un avión en homenaje a Maradona". (Foto: A24.com)

El 25 de noviembre, cuando Diego falleció, es el día que Bagnasco tiene en su memoria como uno de los más tristes de su vida. "Empecé a cambiar de canal porque tenía que chequear esa información. La verdad es que siempre soñé literalmente que conocía a Diego. Una vez fui hasta Segurola y Habana (la casa donde vivió Diego en Devoto) y le llevé un dibujo que era de Diego con sus hijas".

Cuando Dalma bajó, Bagnasco le entregó el presente. "Eso fue lo único que hice. Cuando me enteré de su muerte, me di cuenta de que ya no iba a conocer a Diego. Ese día sentí que lo tenía que pintar. Entonces estaba en mi casa y me puse a pintarlo y grabé el proceso. Y mucha gente empezó a compartirlo en redes. Al otro día ya me estaban llamando de un programa para que yo pinte un cuadro en homenaje a él. Lo vieron de Argentinos Juniors y dijeron que iban a hacer un santuario de Diego y que querían que yo hiciera la imagen. Fue en un par de día que hicimos ese mural, y ya entonces medios del mundo se empezaron a acercar a ver mi obra", dice Bagnasco.

Bagnasco sabe que gracias a Maradona su trabajo tuvo mayor difusión. "Yo digo que gracias a él se conoció mi trabajo en el mundo. Después pasó que la gente empezó a pedir que quería el santuario en su casa. Fuimos cerca de Rosario, y allí donde estábamos pintando un mural de Diego, alguien armó un asado y llamó a todos sus amigos para vivir eso como una fiesta", recuerda.

Tango 10 1.jpg El avión Tango D10S, el cual homenajea a Diego Maradona y está presente en el Mundial de Qatar 2022. (Foto: EFE)

"Yo sueño con algo y siempre me supera eso", dice Maxi. Y todavía rememora el día que le llegó una inesperada propuesta: "Me dijeron que pinte un avión en homenaje a Maradona. Jamás me hubiese imaginado pintar un avión. Pensaba que no había límites, como que mi obra ya estaba en el cielo".

"Acá tengo al 10 tatuado. He viajado a lugares como Kosovo. Me dicen 'Messi-Maradona' y sonríen. Me empiezan a tratar bien porque yo soy del mismo país de ellos. Cada vez que vivo esas situaciones me quedo pensando en lo importantes que son y lo bien que nos representan en todas partes. Por algo son nuestros capitanes", finaliza emocionado.