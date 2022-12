La respuesta del Cholo Simeone ante los rumores de que el Atlético de Madrid le pidió la renuncia

Atlético Madrid le pidió la renuncia al Cholo Simeone

Cholo Simeone 1.jpg El Cholo Simeone dejó de ser intocable en el Atlético de Madrid y los dirigentes le habrían pedido la renuncia.

Según información que trascendió de distintos periodistas españoles, los altos mandos del conjunto español ya se reunieron con el Cholo y le pidieron que deje el cargo en enero. La mala campaña que viene afrontando el equipo y la mala relación con los jugadores es el detonante que marcará su salida.

En el programa deportivo el Chiringuito, reconocieron: "Se ha reunido la directiva del Atlético de Madrid y ha salido el nombre de Diego Pablo Simeone. Se le ha transmitido al entrenador y a su entorno la posibilidad de dejar este mercado invernal el Atlético de Madrid y pagarle lo que se le debería pagar el año y medio que le resta, hasta mediados de 2024″.

Por muy mala que sea la campaña de Simeone, el técnico argentino quiere terminar la temporada 2022-23 con el objetivo de ganar la Copa del Rey, el único torneo en el horizonte que le queda al equipo.

La palabra de Simeone ante los rumores de salida del Atlético de Madrid

Embed

"Tenemos un gran plantel, cuatro jugadores en la final del Mundial. Quizá el que no esté dando todo es el entrenador. Tenemos una gran plantilla. Soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel en La Liga. Son más o menos los mismos nombres que ganaron La Liga a falta de Trippier y Suárez. La base de los titulares de La Liga está. Está Correa, Carrasco, Joao, Giménez... Sumamos a Griezmann. El entrenador es el que está fallando más que otras cosas”.

simeone2 Según información que trascendió de distintos medios españoles, los directivos del Atlético de Madrid ya se reunieron con el Cholo Simeone y le pidieron que deje el cargo en enero.

Uno de los temas centrales en la conferencia de prensa es sobre su vínculo con Joao Félix, uno de los fichajes más caros en la historia del Atlético de Madrid y una de las figuras de Portugal en Qatar 2022. "Es una relación buena de trabajo, desde mi lugar más allá de algunas diferencias que puede haber en las personas que somos, no podemos estar de acuerdo en todo. Tenemos diferencias, pero busqué siempre lo mejor para el club hasta el último día que esté yo o estén los jugadores que me han tocado dirigir. Exprimir el máximo de todos hasta el último día que esté yo o estén los que tengan que estar". Y finalizó con un claro mensaje: "Lo que me importa es el equipo y él es importante para el equipo. Si nos transmite lo que vimos en el Mundial será importantísimo. Tiene condiciones y talento y el equipo necesita de sus cualidades".