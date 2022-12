El periodista español que estalló contra la Selección volvió al ataque: "Que Croacia les meta..."

En ese contexto, Rodríguez se mostró indignado y le deseó una derrota al conjunto nacional ante Croacia: "Ojalá que le metan cuatro".

Al ver en un informe la repercusión que tuvieron sus palabras en los distintos medios argentinos donde fue duramente cuestionado, el polémico periodista volvió a la carga.

El periodista español volvió a la carga contra la Selección: "Que Croacia le meta siete"

"Estoy más abrumado todavía, porque la verdad es que no había visto (los programas argentinos que apuntaron contra él). No lo sé, no lo entiendo muy bien. Reconozco que estoy arrepentido", indicó en el inicio de su descargo para dar pie a la ironía.

"No quiero que le metan cuatro (a la Selección), quiero que le metan siete. Siete". Luego, Rodríguez le puso paños fríos a la polémica. "Ya está bien. Un poco de sentido del humor, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante", dijo al citar al ex campeón en el Mundial 78' Jorge Valdano.

Y concluyó: "Yo no veo a Argentina reflejada en ese gesto de los jugadores de su Selección. Yo veo reflejada a Argentina en Julio Cortázar, en Ricardo Darín, Carlos Monzón, Juan Manuel Fangio, Maravilla Martínez, que es un excelente embajador".

El Chiringuito vs. A24 y el periodista Darío D´Amore

El periodista deportivo de A24 Darío D'Amore, quien fue entrevistado por el programa El Chiringuito", también tuvo un cruce con el conductor Josep Pedrerol respecto del planteo de la Selección Argentina frente a Países Bajos.

Pedrol consideró que "Argentina no salió a ganar", mientras que D´Amore se mostró disconforme con esa declaración. "No estoy de acuerdo", dijo.

Luego el español hizo hincapié en las críticas dirigidas a Lionel Messi en la Argentina por parte de los medios de comunicación y la sociedad hace algunos años. D´Amore, por su parte, contestó "No es mi caso".