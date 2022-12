Las dudas de Lionel Scaloni en el armado del equipo para enfrentar a Croacia: ¿Paredes, De Paul, Di María?

Con respecto a los cuartos de final ante Croacia, Nicolás Tagliafico ingresará por el suspendido Marcos Acuña, mientras que Di María o Paredes entrarán por Lisandro Martínez.

Desequilibrio individual con Di María o un jugador más en el mediocampo con Paredes

Di MAría 22.jpg Di María se exige al máximo y estaría en condiciones de jugar contra Croacia. (Foto: EFE)

Con Di María, el equipo recupera un arma fuerte en el ataque y le aporta desequilibrio individual para generar peligro en la sólida defensa croata.

Como punto negativo, es que "Fideo" no estaría en condiciones físicas para completar un eventual partido de 120 minutos. El jugador de la Juventus reapareció luego de la lesión muscular que sufrió ante Polonia y disputó los diez minutos finales de la prórroga ante Países Bajos.

En cambio, la presencia de Paredes le aporta salida limpia desde abajo, un jugador más en el mediocampo para contrarrestar el poderío de Croacia en esa zona y la posibilidad de soltar a Enzo Fernández unos metros más adelante.

Leandro Paredes Reuters.jpg Leandro Paredes y la mirada de Scaloni en el entrenamiento previo al duelo con Croacia. (Foto: Reuters)

La decisión de Scaloni se conocerá después de la charla técnica que tendrá con el plantel antes de partir hacia el estadio Lusail.

Entonces, el equipo sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Ángel Di María o Leandro Paredes, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina enfrentará a Croacia desde las 16 en el estadio Lusail con arbitraje del italiano Daniele Orsato. Mientras que la otra semifinal entre Francia y Marruecos se disputará este miércoles a la misma hora en el estadio Al Bayt.

¿Rodrigo De Paul sigue con molestias físicas?

Rodrigo De Paul 1.jpg ¿Rodrigo De Paul sigue con molestias físicas? (Foto: EFE)

De Paul, por su parte, fue titular en cuartos de final pese a una dolencia muscular y, aunque fue reemplazado en el complemento del encuentro, su estado es óptimo y el DT podrá contar con el mediocampista desde el arranque en el choque con Croacia.

A horas de la semifinal ante Croacia, De Paul compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. Con una canción del trapero argentino Wos de fondo, el mediocampista publicó un video que muestra cómo vivió la clasificación ante Países Bajos.

"Por ustedes, por nosotros, por nuestro país. Mañana más que nunca TODOS JUNTOS ", escribió el volante en su cuenta de Instagram a pocas horas de saltar al campo de juego para intentar posicionar a la Albiceleste en una nueva final del mundo y quedar en la historia grande del fútbol argentino.

Acuña y Montiel se perderán la semifinal con Croacia por llegar al límite de amarillas

En la derrota frente a Arabia Saudita por 2-1, los dirigidos por Scaloni no sufrieron amonestados. En el segundo partido rente a México, Montiel fue el único argentino que vio la amarilla tras una fuerte falta sobre Erick Gutierrez.

Mientras que ante Polonia, el que recibió amarilla fue Acuña a los 5 minutos del segundo tiempo, para luego ser reemplazado por Nicolás Tagliafico a los 15'.

De esta manera, el ex River y el defensor surgido de Ferro no podrán estar a disposición del entrenador. En tanto, quienes fueron amonestados ante Países Bajos no corren peligro de perderse el séptimo cruce, ya sea final o tercer puesto, ya que se limpian las tarjetas.