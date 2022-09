Muchos se preguntaron en qué jugada sufrió alguna lesión y de dónde provenía esa cantidad de sangre. Cuando el árbitro Carlos Maglio lo vio, obligó al volante de River a cambiarse de inmediato. Ponzio obedecía, se ponía otro short y volvía a la cancha. Sin embargo, la hemorragia jamás se detuvo.

Video: Leo Ponzio y el día que jugó con hemorroides

Después de ese partido, Ponzio recordó ese momento: "Puede pasar cuando uno tiene hemorroides y llega un momento de nerviosismo, de stress, o que come mal". Jamás se le cruzó por la cabeza salir de la cancha: "Sentí que sangraba, pero no había perdido fuerzas ni nada. Sentía que me caía por el esfuerzo, pero después pasaba. El médico me dijo que la sangre se recupera".

ponzio.jpg Leo Ponzio se convirtió en el futbolista más ganador en la historia de River Plate. (Foto: Archivo)

"Si empatábamos, la foto de mi pantalón sangrado iba a estar en los afiches de Boca", se animó a bromear Ponzio sobre lo sucedido.

El técnico de River de ese momento, Matías Almeyda, describió la escena. "Ustedes vieron cómo sangró Ponzio. Eso habla del espíritu del equipo", dijo el DT después del partido. "Sangró mucho y es para valorar, porque otros jugadores dejan la cancha por otras cosas menores. Igual, no voy a decir dónde le sangró", señaló entre risas Almeyda.

Leo Ponzio y el día que tuvo que marcar a Messi

Antes de regresar a River, Zaragoza había sido el último club de Leo Ponzio. El histórico mediocampista recordó lo que fue enfrentar en España al Barcelona de Messi y Ronaldinho.

"Messi y Ronaldinho fueron los dos futbolistas con los que me enfrenté en Europa y era imposible marcar", recordó el excapitán Millonario en diálogo con TyC Sports.

En España jugó entre desde 2003 a 2006 y 2008 a 2012, por lo que se enfrentó al astro argentino en una de sus mejores versiones: "Yo lo agarré en una etapa en la que tenía una velocidad, no había chance de pararlo. En ese tiempo, yo jugaba de lateral en Zaragoza y él jugaba por afuera. Tenía una velocidad de 0 a 100, tenía de todo".