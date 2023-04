Lionel Scaloni no para de sumar medallas. En la decimotercera edición de la Mallorca 312 OK Mobility, una prueba de ciclismo que se realiza en la isla balear de España, el DT del seleccionado argentino llamó la atención de todos. El técnico campeón en el Mundial de Qatar, quien reside allí y es un gran apasionado por este deporte, no quiso perderse la oportunidad de formar parte del evento deportivo.