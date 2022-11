Lionel Scaloni, tras la derrota en el debut ante Arabia Saudita: "No queda otra que levantarse"

Y añadió: "El primer tiempo creo que fue todo nuestro, ciertas situaciones en otro momento eran gol. En el entretiempo dijimos que el encuentro estaba extraño, un gol puede cambiar cualquier cosa y así pasó. Nos empatan y en la siguiente nos hacen el 2 a 1. No hablé todavía con los jugadores, están doloridos y pensando en el resultado adverso, pero también en darlo vuelta. Se trata de ganar los siguientes partidos y en eso estamos".

Consultado por los goles en posición adelantada que fueron anulados, señaló: "Ya sabíamos cómo jugaba Arabia, de hecho estuvimos preparando el partido en la semana y sabíamos que la línea defensiva jugaba adelantada. Algunas fueron milimétricos, es lo que tiene la tecnología, pero ellos lo hacen bien".

"El físico no influyó porque los goles vinieron en el minuto 48 y 51. No va por ahí, fueron jugadas aisladas. Veremos el reporte, pero en principio terminaron todos bien. Seguimos pensando lo mismo, de la misma manera que antes del partido nos daban como favoritos, sabemos que el Mundial tiene estas cosas. La dinámica cambia totalmente", añadió Scaloni.

En la misma línea, continuó: "El segundo tiempo, a pesar de no haber jugado bien dentro de la atmósfera que había en el partido, generamos situaciones. De cualquier manera, con México había que ganar. Habrá que trabajar en los aspectos que no se hicieron bien. Perder nunca está bueno, ni en el primero, en el segundo o el tercero. Más cuando el partido se nos escapa. Por suerte, si hay que pensar en algo, todavía tenemos dos más por delante".

Scaloni, sobre los cambios en la Selección Argentina

En cuanto a las modificaciones, explicó: "Buscamos con Julián (Álvarez), además de tener presencia en el área, que vaya a la espalda de los defensores. Creo que lo hicieron bien los chicos que entraron, Enzo (Fernández), el 'Huevo' (Marcos Acuña) y Lisandro (Martínez) también. Uno busca mejorar el rendimiento del equipo".

"Mejor no podíamos venir, es la realidad, pero el fútbol y sobre todo el Mundial tienen estas cosas. No te dan tiempo de equivocarte y lamentablemente hoy pasó así. No hay otra lectura que levantarse. Nos vamos a levantar y seguir con la cabeza arriba para ganar los dos partidos", cerró.

Qué necesita la Selección Argentina para clasificarse a octavos en el Mundial de Qatar 2022

argentina-arabia-debut-mundiales.webp La Selección Argentina cayó 2 a 1 en el estreno de la Copa del Mundo. No perdía en su debut desde el Mundial de Italia 1990 (Foto: AFP).

Pese a la derrota, las chances de Argentina para poder clasificar a los octavos de final son varias. Dependerá de los resultados de sus próximos partidos y también de cómo salgan los otros encuentros del grupo (México y Polonia jugarán hoy a las 13).

De hecho, en Rusia 2018 el elenco de Jorge Sampaoli se clasificó con apenas cuatro unidades y fue el peor segundo de todos junto a Japón. Sin embargo, hubo seleccionados que avanzaron con cinco unidades y, obviamente, también con seis.

Por lo tanto, todo indica que, para avanzar a la siguiente instancia, la Selección Argentina deberá sumar dos victorias, ante Polonia y México, ya que, en caso de no hacerlo, podría complicarse seriamente. Pese a eso, habrá que ver si Arabia Saudita puede repetir la actuación de hoy o si es superado por los próximos rivales.

Además, si logra avanzar en la fase de grupos, esta derrota podría condenar a la Albiceleste al segundo puesto del Grupo C que haría que se enfrente en la próxima ronda con el primero del Grupo D, que cuenta con Francia, vigente campeón, Dinamarca, Tunez y Australia.