Locura en el Turismo Nacional: una corredora se enfureció y terminó a las patadas contra el auto de un rival

Zanazzi aseguró que tenía ganas de “arrancarle” la cabeza, pero sentenció: “Ahí es donde me acuerdo de que soy piloto y deportista y hay que confiar en los comisarios deportivos que sancionen, pero que sancionen con mano dura, porque si haces un apercibimiento en la otra carrera es lo mismo”.

¿Qué dijo Geymonat sobre la maniobra?

Geymonat aclaró la situación, manifestando que fue sin intención porque se quedaba sin pista, y agregó: “Entiendo la frustración, todos nos enojamos cuando pasa algo así”.

Además, en comunicación con Radio Continental, el corredor explicó: "Me metió el auto por adentro, empezó a buscar el radio ideal, pero yo no tenía más espacio y se terminaron tocando las ruedas, siendo ella la más perjudicada. No tuve intención de dejarla fuera de carrera".

¿Qué decidieron los Comisarios Deportivos sobre el incidente de Zanazzi?

Según lo que indica la planilla con el resultado oficializado por área deportiva, tanto Zanazzi como Geymonat no recibieron ningún tipo de sanción por el encontronazo sucedido en pista. Igualmente, esto no quita que la piloto de Chacabuco no pueda ser citada por la CDA del ACA debido a su reacción.