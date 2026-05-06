Yanina Latorre reveló una feroz interna tras la suspensión de las grabaciones de un programa: "Odiada está"

En ese contexto, Majo confirmó quién ocupará su lugar: "La reemplazan con otra mujer que esa cantante es nada más y nada menos que la señorita Natalie Pérez". Yanina, fiel a su estilo, disparó: "Odiada a Jimena Barón".

Por último, Martino cerró con un dato extra: "Me contaron que no sé cuánto a Jimena le gustó esta idea de poner a Natalie Pérez en su lugar".

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Cuáles eran las millonarias condiciones de Xuxa para sumarse al programa de Guido Kaczka

Guido Kaczka, uno de los más convocantes de la televisión argentina, debutó con un nuevo formato de entretenimiento en El Trece, Es mi sueño. En este contexto, trascendió que el también productor estaría intentando sumar nada menos que a Xuxa como invitada especial.

El jurado está integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton. Y, como parte de su apuesta, Guido habría puesto la mira en la icónica conductora brasileña que marcó generaciones.

Sin embargo, al momento de avanzar con las negociaciones, se encontraron con un obstáculo: el cachet de Xuxa sería prácticamente imposible de afrontar para la televisión local.

Camilo García lo contó en Intrusos (América TV): "Xuxa es una artista prácticamente imposible de contratar para un programa de televisión por lo que pide, y además ella considera que no es que va a un programa y hace una participación, sino que tiene que tener algo de interés con sus marcas de, por ejemplo, depilación definitiva láser".

El periodista agregó otro dato sobre la magnitud de la cifra: "Según se estima, Xuxa tiene una fortuna cercana a los 400 millones de dólares. O sea, que necesidades no pasa. Y por una actividad de estas características cobra 50 mil dólares". Ese monto cubriría apenas la logística, ya que exige "avión privado, y viene con una troupe de estilistas y gente que maneja su imagen -unas 10 personas-".

Y como si eso fuera poco, García señaló que además la artista pide "un cachet de 150 mil dólares por cada vez que venga".

Rodrigo Lussich analizó con frialdad: "Entonces traer a Xuxa hoy, sale por cada visita de ella 200 mil dólares". Mientras tanto, García aclaró que "quedó una cosa abierta por ahora", ya que todavía no se llegó a un acuerdo para que la intérprete deEstatua participe en Es mi sueño.

El panelista también sumó que "actualmente Xuxa está haciendo un reality show global que lo maneja su propia empresa". Y mientras Lussich se preguntaba por qué la conductora carioca sigue trabajando teniendo un patrimonio de 400 millones de dólares, Daniel Ambrosino explicó que El Trece buscaba aprovechar su visita al país en el marco de su show despedida, junto a la emblemática nave que la acompañó durante décadas en la televisión de Brasil, Argentina y gran parte de Latinoamérica.