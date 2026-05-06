Alarma en Gran Hermano: una participante podría abandonar la casa por un delicado problema de salud

“Por ese motivo estaría bajando mucho de peso, no tendría el peso que tuvo siempre, su peso ideal. Si esto sigue así, en un rato nada más, como mañana, se estaría yendo de la casa de Gran Hermano”, cerró el periodista.

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Qué dijo el marido de Daniela De Lucía del video que la dejó expuesta en Gran Hermano

Un video que se expandió rápidamente en redes sociales mostró a Daniela De Lucía muy cerca de otro participante dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La escena generó un fuerte revuelo y abrió especulaciones sobre una posible traición dentro del reality.

Durante una transmisión en la sala de streaming, la coach y escritora se descargó sin filtros: "No me importa si Emanuel dijo que yo le apoyé el cu... que diga lo que quiera. En esta casa todas tienen un cu.. hermoso pero yo soy la que lo apoya, y no tengo, hermoso. Sol yéndose de Gran Hermano y dedicándome un mensaje de amor desde el más allá". Sus palabras encendieron aún más la polémica.

En paralelo, Leo Piccioli, pareja de Daniela, decidió romper el silencio en Infama (América TV). Allí habló sobre la actitud de ella dentro del programa y aclaró que todo responde a la estrategia que tiene para convertirse en la ganadora.

La panelista Karina Iavícoli opinó sobre el comportamiento de la participante: "La veo empoderada, sexy, caliente, como que hay una nueva Daniela y ahí se están despertando sensaciones en la casa y no con vos, disculpame".

Ante ese comentario, Piccioli fue contundente y despejó dudas sobre supuestos acuerdos previos. "No hubo infidelidad y no tenemos ningún pacto", afirmó desde el inicio de la entrevista.

El empresario también explicó que no desconfía de su pareja y que todo lo que hace forma parte del juego: "Yo quiero a esa Dani que yo conozco. Es juego de ella 100 por ciento. Va a ganar y está trabajando, entonces si vos por trabajo tenés que ir y chaparte a Leonardo Di Caprio... Cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos, no sé".

Además, reconoció que los planes de casamiento que tenían quedaron en pausa por la participación de Daniela en el reality: "Durante el día no sé por qué está hablando de cómo nos vamos a casar cuando suspendimos todo por Gran Hermano, así que veremos. Saluda más a las mascotas que a mí".

Finalmente, Piccioli contó cómo transcurre su vida mientras su pareja permanece aislada en la casa: "Tengo 54 años, soy un señor, parezco buena onda pero soy medio agreta".