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Alarma en Gran Hermano: una participante podría abandonar la casa por un delicado problema de salud

Una participante atraviesa un momento delicado en Gran Hermano Generación Dorada y podría dejar la casa por problemas de salud.

6 may 2026, 20:20
gh participantes
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En Los profesionales con Flor (El Nueve) hablaron de una situación que podría cambiar el rumbo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Según revelaron en el ciclo, una de las participantes estaría atravesando un cuadro médico que pondría en duda su continuidad dentro del reality.

Se viene un nuevo abandono en GH? ¿Se va alguien de la casa en los próximos minutos, horas, días? Es por un tema de salud que tenemos que confirmar“, comenzó diciendo Damián Rojo en el programa conducido por Flor de la V.

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El periodista dio nombre y apellido: “Estamos hablando de Daniela de Lucía, quien ya había salido de la casa en su momento porque falleció su papá y después volvió a entrar. Y está esperando el resultado de un estudio médico. Esto lo dijo ella al aire”.

La información que circula apunta a un posible diagnóstico delicado: “Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas, lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado, que tendría algún problema intestinal”.

“Por ese motivo estaría bajando mucho de peso, no tendría el peso que tuvo siempre, su peso ideal. Si esto sigue así, en un rato nada más, como mañana, se estaría yendo de la casa de Gran Hermano”, cerró el periodista.

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Qué dijo el marido de Daniela De Lucía del video que la dejó expuesta en Gran Hermano

Un video que se expandió rápidamente en redes sociales mostró a Daniela De Lucía muy cerca de otro participante dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La escena generó un fuerte revuelo y abrió especulaciones sobre una posible traición dentro del reality.

Durante una transmisión en la sala de streaming, la coach y escritora se descargó sin filtros: "No me importa si Emanuel dijo que yo le apoyé el cu... que diga lo que quiera. En esta casa todas tienen un cu.. hermoso pero yo soy la que lo apoya, y no tengo, hermoso. Sol yéndose de Gran Hermano y dedicándome un mensaje de amor desde el más allá". Sus palabras encendieron aún más la polémica.

En paralelo, Leo Piccioli, pareja de Daniela, decidió romper el silencio en Infama (América TV). Allí habló sobre la actitud de ella dentro del programa y aclaró que todo responde a la estrategia que tiene para convertirse en la ganadora.

La panelista Karina Iavícoli opinó sobre el comportamiento de la participante: "La veo empoderada, sexy, caliente, como que hay una nueva Daniela y ahí se están despertando sensaciones en la casa y no con vos, disculpame".

Ante ese comentario, Piccioli fue contundente y despejó dudas sobre supuestos acuerdos previos. "No hubo infidelidad y no tenemos ningún pacto", afirmó desde el inicio de la entrevista.

El empresario también explicó que no desconfía de su pareja y que todo lo que hace forma parte del juego: "Yo quiero a esa Dani que yo conozco. Es juego de ella 100 por ciento. Va a ganar y está trabajando, entonces si vos por trabajo tenés que ir y chaparte a Leonardo Di Caprio... Cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos, no sé".

Además, reconoció que los planes de casamiento que tenían quedaron en pausa por la participación de Daniela en el reality: "Durante el día no sé por qué está hablando de cómo nos vamos a casar cuando suspendimos todo por Gran Hermano, así que veremos. Saluda más a las mascotas que a mí".

Finalmente, Piccioli contó cómo transcurre su vida mientras su pareja permanece aislada en la casa: "Tengo 54 años, soy un señor, parezco buena onda pero soy medio agreta".

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