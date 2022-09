Maratón de Buenos Aires: miles de personas corriendo y la mujer que cambió la historia

WhatsApp Image 2022-09-18 at 9.23.19 PM.jpeg

“Yo empecé a correr en el año 1977, con mi mamá, dábamos la vuelta al Rosedal. En ese momento éramos las únicas. Con ella con mi tía y un par de amigas de ellas”. Stella Maris hace memoria y recuerda que cuando tenía 4 años ya corría las ovejas en el campo del Colegio Femenino Italiano de La Plata. “En el año 78, la mujeres solo hacían las 12 vueltas al lago y los hombres podían hacer 26, que equivale a 42 kilómetros. Entonces yo me propuse hacerlo un año más tarde”. Y así fue, Stella Maris completó la distancia por primera. Pero ella quería un registro oficial, no en una carrera de barrio.

El día en el que cambió la historia

En 1981 le pidió a un grupo de amigos que la llevaran a un maratón que se hacía en los bosques de Ezeiza. “Cuando llegué me dijeron que no, porque las mujeres solo podían correr 21 kilómetros. Entonces yo les dije ´señores yo la voy a correr igual porque vine a correr los 42, la correré sin número, de afuera pero la voy a correr igual´. Me trajeron un papel en blanco y un lápiz y tuve que escribir que yo me hacía responsable si me pasaba algo”. Stella Maris recuerda cuando estaba por cumplir la primera vuelta, la del medio maratón, un hombre la vio cerca y comenzó a apurarse, pero el terminó allí y ella siguió. “El señor me espero en la llegada, al terminar la segunda vuelta y me pidió disculpas. Pero me fui de ahí pensando que siempre me iban a hacer ese problema”.

WhatsApp Image 2022-09-18 at 9.23.18 PM.jpeg

Casi sin darse cuenta, Stella Maris fue la protagonista local de una cambio mundial. Otras mujer en otros países hacían lo mismo. Seis años más tarde cuando el Maratón de Buenos Aires llevaba apenas dos ediciones, los organizadores pretendían que fuera una carrera internacional. Desde otros países iban a enviar atletas mujeres y entonces se vieron obligados a sumar a Stella Maris que ya había sido federada por el club Barracas Central.

WhatsApp Image 2022-09-18 at 9.23.20 PM.jpeg

“Yo no entendía muy bien lo que pasaba, pero me dí cuenta cuando salí segunda. Las ganadoras teniamos todo pago para ir a representar al país a San Pablo. Y me lloré todo”

Sin embargo el llanto no era solo por la emoción de ser parte por primera vez de un Seleccionado Nacional Femenino de Maratón, el sponsor de la carrera, le iba a dar por primera vez zapatillas como usaban los atletas profesionales.

“Yo corría con las zapatillas Flecha, las había comprado en el 77, tenían una agujero abajo y yo pensaba con razón se me rompían las medias, al final me había tenido que comprar unas en cuotas porque eran carísimas. Y después del Maratón de Buenos Aires, iba a tener ropa y zapatillas por un año. ¡Me sentía una reina!”

WhatsApp Image 2022-09-18 at 9.23.20 PM (2).jpeg

La vida es un maratón

Stella Maris se casó con Jorge, un hombre que conoció corriendo, tuvieron tres hijos pero nunca dejó de correr ni siquiera durante los embarazos. Sus hijos crecieron y corrió maratones en otros países de América y también de Europa. La vida fue pasando y ella seguía corriendo maratones, aparecieron grandes campeonas. Mucho tiempo después algunas, incluso, corriendo a su lado sin saber que era que era ella quien les había abierto el camino.

“Todos tendrían que experimentar correr un maratón alguna vez. El maratón es como la vida. Tenés tristezas y alegrías. Todo al mismo tiempo”

WhatsApp Image 2022-09-18 at 9.23.20 PM (1).jpeg

Stella Maris, cuenta que su hermana melliza era la que le hacía las “tortas atléticas para cada maratón” bizcochuelos que incluían frutas secas, membrillo y “algunos secretos”.

“El día en el que ella se fue al cielo, a la noche salí a correr, para descargar esa tristeza. Porque el contacto con la naturaleza te ayuda a ver esa tristeza de otra manera” “Ahora mismo, estoy contenta y triste a la vez, porque mientras pienso que voy a largar mi maratón número 80, mi mamá que tiene 95 años no está muy bien, y me emociono, por lo que me pasa como corredora y por haber compartido la vida con mi madre”.

En esta edición número 37 del Maratón Internacional de Buenos Aires, Stella María del Papa llegó a la meta mucho tiempo después de las 2 horas y minutos que marcaron los atletas de elite africanos y locales. Pero con su número 80 impreso en el dorsal y en el alma. Sigue insistiendo. “Todos alguna vez tienen que correr un maratón”.