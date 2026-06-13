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Marcelo Tinelli y su reacción al comunicado del boliche que contradice a Juanita

En medio de la repercusión que generó el comunicado difundido por el boliche de Costanera, que ofrece una versión distinta a la denunciada por Juanita Tinelli sobre el episodio ocurrido con su expareja, Bautista Cuiña, Marcelo Tinelli habló con PrimiciasYa sobre el sensible caso.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 13 jun 2026, 00:05
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Marcelo Tinelli y su reacción al comunicado del boliche que contradice a Juanita
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Marcelo Tinelli y su reacción al comunicado del boliche que contradice a Juanita

Marcelo Tinelli dialogó en exclusiva con PrimiciasYa y se refirió al escrito difundido por el boliche sobre el suceso de violencia que tuvo como protagonistas a su hija, Juanita, y a su expareja, Bautista Cuiña en la madrugada del viernes 12 de junio.

En el documento al que la redacción de PrimiciasYa (América TV) accedió de manera exclusiva y dio a conocer públicamente, el boliche reconstruye lo ocurrido durante la madrugada y presenta una versión diferente a la denunciada por la joven. Según ese informe, habría sido ella quien le propinó golpes y rasguños a su expareja, y no al revés, como sostiene la denuncia presentada ante la Justicia.

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Ante la fuerte repercusión que generó el caso, el conductor, que por estos días se encuentra en Estados Unidos por compromisos laborales vinculados a la cobertura del Mundial para Infobae, dio su postura en diálogo con Juan Pablo Godino: "Estoy de viaje. No estoy al tanto de todo esto. Estoy por arrancar el programa".

Horas antes, Paula Varela había revelado en Intrusos (América TV) que el empresario tomó conocimiento de lo ocurrido y, preocupado por la situación, se comunicó de inmediato tanto con su hija como con su expareja, Paula Robles. Según contó la periodista, la joven buscó llevarle tranquilidad a su padre con una breve pero contundente respuesta telefónica: "Papi, quedate tranquilo que estoy bien. Después hablamos, pero estoy bien".

marcelo tinelli

Qué dice el comunicado del boliche donde estuvo Juanita Tinelli

“Aproximadamente a las 5, en la mesa seis, se produjo un cruce entre Juana Tinelli y su expareja, titular de la mesa. Juana se encontraba bailando con otro chico, cuando el titular de la mesa les pidió que se retiraran de la misma, reza el principio del texto.

Además, el comunicado expone una secuencia de hechos que difiere de la versión que presentó públicamente la hija de Marcelo Tinelli sobre lo ocurrido aquella madrugada: “Tras ese intercambio, se produjo una discusión, y Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja ”.

“Minutos después, bajó llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dado un golpe de puño. Se intentó hablar con ella para tranquilizarla y entender lo sucedido, pero insistía en que debíamos retirar al otro involucrado. Al no lograr calmar la situación, decidió llamar a la policía. Al lugar acudieron dos patrulleros y una ambulancia ”, continúa el informe con una detallada reconstrucción de los hechos.

Según el escrito, una vez que las fuerzas de seguridad llegaron al lugar intentaron tomar contacto con Bautista Cuiña para conocer su versión de lo sucedido. Sin embargo, el joven habría optado por no prestar declaración en ese momento: “Se le solicitó al chico involucrado que bajara para hablar con el personal policial, pero se negó por temor a que lo demoraran o lo detuvieran ”.

La reconstrucción difundida por el establecimiento también detalla cómo fue el retiro de los involucrados del boliche y las recomendaciones que habría realizado el personal policial para evitar mayores inconvenientes. “Luego de varios minutos, Juana se retiró del establecimiento. Posteriormente, el oficial a cargo sugirió que el involucrado se retirara por el estacionamiento, indicando que ellos informarían que al momento de llegar al lugar, dicha persona ya se había retirado ”, sigue.

De todas formas, la policía realizó una consulta con la Fiscalía, y quedamos a la espera de las novedades sobre un posible requerimiento del material fílmico relacionado con el hecho ”, concluye el documento, remarcando que el local permanece a disposición de la Justicia y conserva registros audiovisuales que podrían resultar relevantes para esclarecer lo ocurrido.

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