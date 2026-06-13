Marcelo Tinelli y su reacción al comunicado del boliche que contradice a Juanita

marcelo tinelli

Qué dice el comunicado del boliche donde estuvo Juanita Tinelli

“Aproximadamente a las 5, en la mesa seis, se produjo un cruce entre Juana Tinelli y su expareja, titular de la mesa. Juana se encontraba bailando con otro chico, cuando el titular de la mesa les pidió que se retiraran de la misma”, reza el principio del texto.

Además, el comunicado expone una secuencia de hechos que difiere de la versión que presentó públicamente la hija de Marcelo Tinelli sobre lo ocurrido aquella madrugada: “Tras ese intercambio, se produjo una discusión, y Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja ”.

“Minutos después, bajó llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dado un golpe de puño. Se intentó hablar con ella para tranquilizarla y entender lo sucedido, pero insistía en que debíamos retirar al otro involucrado. Al no lograr calmar la situación, decidió llamar a la policía. Al lugar acudieron dos patrulleros y una ambulancia ”, continúa el informe con una detallada reconstrucción de los hechos.

Según el escrito, una vez que las fuerzas de seguridad llegaron al lugar intentaron tomar contacto con Bautista Cuiña para conocer su versión de lo sucedido. Sin embargo, el joven habría optado por no prestar declaración en ese momento: “Se le solicitó al chico involucrado que bajara para hablar con el personal policial, pero se negó por temor a que lo demoraran o lo detuvieran ”.

La reconstrucción difundida por el establecimiento también detalla cómo fue el retiro de los involucrados del boliche y las recomendaciones que habría realizado el personal policial para evitar mayores inconvenientes. “Luego de varios minutos, Juana se retiró del establecimiento. Posteriormente, el oficial a cargo sugirió que el involucrado se retirara por el estacionamiento, indicando que ellos informarían que al momento de llegar al lugar, dicha persona ya se había retirado ”, sigue.

“De todas formas, la policía realizó una consulta con la Fiscalía, y quedamos a la espera de las novedades sobre un posible requerimiento del material fílmico relacionado con el hecho ”, concluye el documento, remarcando que el local permanece a disposición de la Justicia y conserva registros audiovisuales que podrían resultar relevantes para esclarecer lo ocurrido.