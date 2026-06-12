La mamá de Bautista Cuiña acusó a Juanita Tinelli de provocar a su hijo: "Lo que hizo fue..."

Y agregó que, ante ese escenario, quienes compartían la mesa con su hijo le pidieron que interviniera para ponerle un límite a la situación: “Le dijeron a Bautista, por favor, que se vaya de esta mesa. Porque ella no tenía ninguna mesa. Y no tenía por qué estar delante de ellos demostrando nada, y menos delante de un exnovio, porque es como adrede ”.

“Entonces Bautista le dijo: ‘Juana, por favor, te pido que te vayas de la mesa’. Bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezaron los manotazos de Juana hacia Bautista ”, expresó. Según su versión, fue a partir de ese pedido que la tensión escaló y se produjo el primer enfrentamiento entre ambos dentro del local bailable.

“Como Bautista ya sabe y la conoce a Juana, cómo reacciona, lo único que hizo fue ponerse detrás de sus amigos. Y esto está en la declaración del boliche. Él no hizo absolutamente nada ”, remarcó que Bautista nunca reaccionó de manera violenta y que intentó evitar que la situación pasara a mayores refugiándose junto a las personas que lo acompañaban esa noche.

En otro tramo de la entrevista, Julieta hizo foco en la relación que mantenían con la hija del conductor antes de la separación y aseguró que el vínculo trascendía al noviazgo que ella tenía con su hijo. “Nosotros la quisimos como una hija. Y la tratamos como parte de nuestra familia. La hemos llevado de viaje con nosotros porque realmente ella se había ganado nuestro cariño. Eso lo quiero dejar en claro”, manifestó.

Por último, la mujer sostuvo que las lesiones que, según asegura, sufrió Bautista durante el episodio quedaron registradas en las fotografías que comenzaron a circular públicamente en las últimas horas: “Esa fue la situación. Bautista quedó rasguñado, como ustedes mostraron. En la frente, en el cuello ”.

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Cómo reaccionó Marcelo Tinelli a la versión del boliche

Marcelo Tinelli se refirió por primera vez al episodio que involucra a su hija, Juanita, y a su expareja, Bautista Cuiña, tras la difusión de un escrito del boliche donde ocurrió el hecho durante la madrugada del viernes 12 de junio.

El documento, difundido públicamente y al que accedió en exclusiva la redacción de PrimiciasYa (América TV), presenta una reconstrucción de lo sucedido en la que se expone una versión diferente a la denuncia realizada por la joven. Según ese informe, habría sido ella quien agredió a su expareja con golpes y rasguños, en contraposición a la acusación judicial.

En medio de la repercusión que generó el caso, el conductor, que se encuentra en Estados Unidos por compromisos laborales vinculados a la cobertura del Mundial para Infobae, fue consultado por Juan Pablo Godino y se limitó a responder: "Estoy de viaje. No estoy al tanto de todo esto. Estoy por arrancar el programa".