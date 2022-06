Menotti le respondió con dureza a Mbappé tras el título de la Selección Argentina en Wembley

La palabra de Menotti contra Mbappé

En una entrevista con TyC Sports, el "Flaco" fue consultado por las polémicas declaraciones de Mbappé sobre el nivel del fútbol sudamericano y en broma le sugirió que venga a jugar a Chacarita.

image.png

"Que venga a San Martín... Ahora en serio, esas son cosas para la prensa. Argentina siempre tuvo jugadores para ser respetada en Europa y las grandes figuras nuestras como Sívori y Di Stéfano fueron más que brasileños", planteó.

Luego de la "emocionante" actuación del equipo en Wembley contra Italia, Menotti advirtió que "no es para tirar manteca al techo" pero Argentina es candidata al título desde "la época de Labruna".

"Siempre estuvimos ahí desde Labruna, Kempes y Maradona. Somos una de las fuerzas futbolísticas de Sudamérica y del mundo", remarcó.

Qué había dicho Mbappé sobre Argentina y Brasil

El delantero estrella del PSG y el seleccionado campeón mundial de Francia señaló que tanto Argentina como Brasil llegarán en condiciones que los ponen por detrás de las potencias europeas en la Copa del Mundo de Qatar 2022, que comenzará en noviembre próximo.

"La ventaja que tenemos en Europa por sobre Argentina y Brasil es que aquí siempre jugamos partidos de alto nivel. Ahora comienza la Liga de las Naciones, por ejemplo, y, cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos a punto", señaló Mbappé, quien renovó su contrato con el PSG y seguirá siendo compañero de Lionel Messi.

Pero eso no fue la única apreciación que dijo; también amplió: "Argentina y Brasil en este aspecto no tienen eso. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando mirás las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan".