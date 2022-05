image.png Kylian Mbappé sorprendió a todos con su opinión sobre las selecciones de Argentina y Brasil

"La ventaja que tenemos en Europa por sobre Argentina y Brasil es que aquí siempre jugamos partidos de alto nivel. Ahora comienza la Liga de las Naciones, por ejemplo, y, cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos a punto", señaló Mbappé, quien renovó su contrato con el PSG y seguirá siendo compañero de Lionel Messi.

Pero eso no fue la única apreciación que dijo; también amplió: "Argentina y Brasil en este aspecto no tienen eso. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando mirás las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan".

Pese a esa ventaja, Mbappé respeta a Brasil: "Ya está Francia como una de las favoritas y creo que Brasil también, es un buen equipo".

Mbappe top speed

El delantero francés del PSG, Mbappe registró una velocidad de carrera en su top speed de 23,61 mph (38kph).

Mbappe tuvo ese registro de 38 km/h en el partido contra Mónaco, que sorprendentemente es más rápido que Usian Bolt durante su récord mundial de 100 m.