Piñas entre barrabravas y socios en la tribuna de Independiente

El hecho fue grabado por hinchas dentro del estadio de Independiente y difundido en redes sociales. En el video se puede ver un fuerte altercado con golpes entre barras y los socios que manifestaban su malestar contra Moyano y la Comisión Directiva que sigue al frente del club pese a que el mandato terminó en diciembre pasado.

“Ohhh no tenes vergüenza, por la plata no se alienta”, le gritaban los hinchas del Rojo a los barras. El otro grito que se escuchó en el Libertadores fue “El club es de los socios” y “ que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.