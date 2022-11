El video del cántico de los mexicanos

"Una más no, no te lo permito. Esta no te la permito, las demás sí", expresó el hombre con la chomba celeste de la Selección Argentina. Afortunadamente el hecho no pasó a mayores. Mirá el video.

Otra cargada de los mexicanos a los argentinos en Qatar

En redes sociales se hizo viral un momento en el que los hombres se disfrazan con los trajes típicos de Qatar y recorren las calles del país buscando personas que tengan algún elemento alusivo a la Selección Argentina con tal de “hacer cumplir las normas”.

Una vez los ven, les piden que dejen de cantar o de tocar los instrumentos que llevan, ya que, les dicen, eso está prohibido por la ley qatarí. Los argentinos naturalmente acceden para evitar algún problema.

Sin embargo, todo fue en broma y lo hacen para decirles a estos hinchas que solo los mexicanos pueden hacer esas actividades. El video ha tenido muchas reacciones en redes sociales.