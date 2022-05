Nuevo escándalo: el bombazo de Ricardo Centurión a los dirigentes de San Lorenzo

Desde su cuenta de Instagram, el talentoso volante ex Racing y Boca publicó una historia en la kinesiología del club con el texto: "Recuperando mi rodilla. Aunque no me den ropa, vengo igual". Su indumentaria, de igual forma, estaba en el vestuario pero Ricky eligió subir esa polémica frase que vuelve a encender el fuego con sus compañeros y los dirigentes.