Sigue el escándalo en el fútbol español por el audio de Gerard Piqué: el descargo del jugador y la defensa de Luis Rubiales

Gerard Piqué 1.jpg "Jamás voy a pedir una ayuda de nada. Sé separar un acuerdo comercial del fútbol", dijo Piqué.

Rubiales confirmó que Kosmos, la empresa de Piqué, había intervenido en las negociaciones, pero remarcó que la Federación no le pagó nada por la participación dado que el acuerdo era directamente con Arabia Saudita. El dirigente defendió en todo momento la legalidad y la ética del contrato con Arabia.

Las declaraciones de Gerard Piqué y los audios filtrados

"Estoy indignado por las falsedades"

"Lo primero que quiero decir, estoy indignado por las falsedades y tengo un gran enfado porque se esté dando importancia a las falsedades y no a que me hayan sustraído información de manera ilegal. Quiero decirles por qué estoy aquí hoy y no antes. Era importante hacer una gestión con Arabia Saudita para que nos autorice a hablar, porque tenemos un contrato de confidencialidad", señaló Rubiales.

Luis Rubiales y Gerard Piqué1.jpg Los involucrados: Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el defensor Gerard Piqué.

Y agregó a los periodistas: "Se han dicho muchas cosas y pocas o ninguna es cierta. Voy a estar aquí hasta que el último de ustedes haga la última de las preguntas". Además, el mandatario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aseguró: "Hemos hablado con otros países, China, Qatar, también de África. Cuando vienen con posibilidad de negocio se les dice de forma clara que la relación económica no la van a tener con la RFEF. La RFEF ni ha pagado ni paga ni pagará un solo euro a nadie".

"Hablamos de 400 millones de euros para el fútbol español, 50% para los clubes que participan y 50% para el fútbol modesto. No hay mucho más que contar aquí", fue la defensa de Rubiales.

La defensa de Luis Rubiales

Al ser consultado sobre cómo imagina su futuro, expresó: "Lo único que tengo es miedo a que me metan un saco de cocaína los mismos que han pasado los documentos, eso sí que me da miedo. Me considero un hombre muy valiente. Para estar en mi situación en la RFEF no me puede faltar valentía. Sabía que me atacarían, pero no sabía que llegaría a esto", añadió.

Y fue por más: "¿No les parece una acción mafiosa que me hayan robado esto con el interés de venderlo a la prensa, dañando mi imagen y poniendo unos audios y no las contestaciones? Esto es una mafia. No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca, pero por qué no voy a verme con un saco de cocaína en el coche".

La respuesta del "Cholo" Simeone

Atletico de Madrid’s Argentinian coach Diego Pablo Simeone shouts during the Spanish league football match Club Atletico de Madrid vs Athletic Club Bilbao at the Vicente Calderon stadium in Madrid on May 21, 2017. / AFP PHOTO / OSCAR DEL POZO (Phot Simeone también habló del escándalo que envuelve al fútbol español.

El entrenador del Atlético Madrid se pronunció al respecto. “No voy a entrar en esas situaciones porque Piqué es muy inteligente y tiene su empresa, son gestiones que no van en comunión. Lo que sí que creo es que queda claro que, salvo que se explique mejor, conviene que vayan Barcelona y Madrid, no es muy difícil entenderlo”, fue el primer mensaje que dio Simeone en conferencia de prensa.

Y fue por más: “Nos sentimos muy orgullosos de competir de esta manera, nos vemos reflejados en equipos como Betis, Real Sociedad, Sevilla... Creo que estamos en la misma bolsa”.

La respuesta de Rubiales a Simeone no tardó en llegar. "Lo del Cholo lo entiendo perfectamente. Lo admiro mucho igual que admiro al Atlético. Si estuviera en su situación también me hubiera escandalizado. Estoy abierto a explicarle la situación", le contestó el dirigente.