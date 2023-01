"¡Se llevaron mi raqueta!": la insólita situación que vivió Rafael Nadal en su debut en Australia

Fue en ese entonces cuando habló con el juez del partido y le explicó la situación: “Se llevaron mi raqueta, se la llevó el recogepelotas”, dijo Rafa entre risas.

Más tarde, explicó la situación ante los micrófonos del torneo:“Suelo tener controladas las raquetas que mando a encordar, soy muy meticuloso con esto. Pero hoy me equivoqué y mandé a encordar la que no era, la que tenía lista para jugar. Por suerte, me la trajeron a tiempo y todo quedó en una anécdota”, explicó.

Rafael Nadal ganó en su debut en el Abierto de Australia

Si bien no fue un partido “perfecto”, el español se adjudicó, este lunes, la primera victoria necesaria para su confianza en el Abierto de Australia ante el joven británico Jack Draper, que puso en apuros al vigente campeón.

En su regreso a la Rod Laver Arena, donde hace un año se convirtió en el hombre con más Grand Slams de la historia, el actual número 2 del mundo se impuso a Draper por 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 en una batalla que duró más de tres horas y media.