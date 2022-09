Por eso en el festejo, el jugador de Talleres se agarró la cabeza, como no pudiendo creer todo lo que le había pasado. “Una locura. Todavía no puedo creerlo, no caigo. Es mi primer gol en primera y contra un equipo tan grande como River”, reconoció tras el partido.

Quien es Ulises Ortegoza, el héroe de Talleres frente a River

Es el primer grito en la máxima categoría para el mediocampista de 25 años que nació en San Nicolás de los Arroyos y fue adquirido por el equipo cordobés en junio de 2021. Sin dudas, es el grito más importante de los 14 que lleva como profesional: anotó siete en dos temporadas en Los Andes, y otros seis en Gimnasia de Mendoza, equipo donde se destacó en la Primera Nacional.

"Es una locura. No caigo”, confesó el futbolista de Talleres luego del partido La jugada del gol está presente en su cabeza, algo que no quiere olvidar: “Me fui llevando. Intenté trasladar la pelota. Llegué al área y no dudé”, describió. Y contó un detalle de lo que le suplicó el técnico Javier Gandolfi: “Me pidió que sea ordenado y que cuando tuviéramos la pelota me soltara. Es mi primer gol y llegó. Venía de errar algunos pero ahora estoy muy contento”, finalizó.

Video: el golazo y la corrida de arco a arco de Ulises Ortegoza para la victoria de Talleres ante River