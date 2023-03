Un jugador de Boca salió a bailar después de la derrota con Instituto y Rafa Di Zeo amenazó con ir a buscarlo

Video | La bronca de Rafa Di Zeo con el jugador de Boca que salió a bailar

Embed

El líder de la 12 indicó que son mayormente “los pibes jóvenes” los que aprovechan para salir y reveló que tras la derrota ante Instituto hubo un futbolista que salió por la zona de los boliches de Niceto Vega y que no lo engancharon “por cinco minutos”.

"Era un pibe joven. Son los pibes jóvenes los que hacen eso. Muchos creen que si van escondidos no nos vamos a enterar y nosotros nos enteramos de todo”, señaló amenazante Rafa Di Zeo.

Y agregó: “Pibes de 20 años se creen que son más vivos que nosotros".

Rafa Di Zeo confesó qué le pediría a Riquelme

Embed

Al ser consultado sobre la posibilidad de juntarse a comer un asado con Juan Román Riquelme, el barra se refirió que nunca logró tener un vínculo demasiado amistoso. "¿Por qué tengo que ir a comer un asado con él? ¿Y qué hacemos?", dijo como reacción inmediata.

Ante la insistencia de Azzaro, Di Zeo reveló qué pedido le haría a Román por el bien de Boca: "Si hablo con él le tendría que decir que saque a un montón de los muertos que tiene ahí y no levantan los pies del piso. Yo no doy ejemplos, pero hay un montón de muertos porque sino Boca no estaría como está", disparó.

"Boca siempre fue un equipo de corazón y garra. No sé lo que pasó. No corren, no meten, no empujan. Lo mirás y parece que fuera un partido de solteros contra casados. Y que Boca es de los casados", finalizó.