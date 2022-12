Video | Kylian Mbappé y su curiosa reacción cuando le preguntaron por la final con Lionel Messi

Embed

Cabe recordar que Mbappé, durante toda la Copa del Mundo, habló ante los medios en una sola oportunidad: luego de la victoria ante Polonia por los octavos de final.

Previamente, se ausentó de las conferencias aún cuando había sido destacado como MVP (el mejor jugador del partido) ante Dinamarca y Australia en la fase de grupos.

Por qué Kylian Mbappé no habla con la prensa en el Mundial 2022

“No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas”, explicó.

Y completó: “Por eso no quería atender a los medios. Hace poco me enteré de que la Federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarla personalmente, la Federación no debe pagar por una decisión que es personal".