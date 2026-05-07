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Avanza el virus

Pánico sanitario en Argentina: confirman caso de hantavirus, se activa aislamiento y cuarente por temor a contagios

Caso confirmado de hantavirus en Argentina y pánico sanitario: aislamiento urgente, vigilancia extrema y alerta máxima. Enterate.

Pánico sanitario en Argentina: confirman caso de hantavirus, se activa aislamiento y cuarente por temor a contagios

La preocupación por el avance del hantavirus volvió a instalarse con fuerza en Argentina tras la confirmación de un caso positivo en San Carlos de Bariloche, donde un hombre de 45 años permanece internado bajo estricta vigilancia médica mientras las autoridades sanitarias activaron protocolos de emergencia, cuarentena preventiva y seguimiento epidemiológico para sus contactos más cercanos.

El paciente, internado en el hospital Ramón Carrillo, atraviesa una etapa crítica de la enfermedad con complicaciones respiratorias, mientras su pareja e hijo fueron aislados preventivamente ante la posibilidad de estar frente a la temida cepa Andes, la única variante conocida en el país con capacidad de transmisión entre personas.

El caso encendió nuevamente las alarmas debido a que se trata del tercer episodio registrado en la región durante 2026, en un contexto especialmente sensible por antecedentes recientes de muertes vinculadas al virus y por el temor social creciente ante posibles brotes.

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Aunque aún se espera la confirmación definitiva del Instituto Malbrán sobre la cepa específica, las autoridades sanitarias decidieron actuar bajo el peor escenario posible. Esto implica aislamiento, monitoreo intensivo y medidas extremas para evitar una eventual propagación.

El hantavirus, transmitido principalmente por el contacto con excreciones del ratón colilargo, puede evolucionar rápidamente hacia cuadros graves e incluso mortales. Sus síntomas iniciales —fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas y dificultades respiratorias— pueden confundirse con otras patologías, lo que incrementa el riesgo de detección tardía.

Especialistas advierten que el período entre el quinto y séptimo día suele ser el más peligroso, cuando los pacientes pueden sufrir un deterioro brusco.

La confirmación del caso argentino coincide con el brote internacional detectado en el crucero MV Hondius, donde varias muertes y contagios por hantavirus generaron preocupación mundial. Aunque no existe relación directa entre ambos eventos, la simultaneidad de los casos intensificó el impacto mediático y sanitario.

Las autoridades de Río Negro reforzaron recomendaciones para evitar contacto con roedores, desmalezar terrenos, sellar viviendas, usar protección respiratoria en áreas rurales o abandonadas y consultar inmediatamente ante síntomas sospechosos.

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