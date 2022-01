Para CAME, el turismo está generando un impacto positivo en las economías regionales

En dólares "nos haría una movilización por 25 días de 1.600 millones impactado en las PyMES, un derrame a las economías regionales. Porque además no sólo trabajaron los destinos turísticos clásicos de verano, si no también los emergentes", explicó el directivo de CAME.

Además, Werchow admitió que desde la CAME están "muy conformes por el aumento del promedio de pernoctación que es superior a antes de la pandemia".

El representante de CAME indicó que quien pernocta es el que realiza un mayor gasto en turismo, y que en estos 25 días analizados el promedio se ubicó en "4,4 días; cuatro días y medio; lo que es 10% superior a lo que era antes de la pandemia".

“Hay que agradecer la gestión del ministro Matías Lammens por esta excelente herramienta de reactivación turística que es el Previaje, que queremos que continúe”, aseveró Werchow.

Al respecto, el secretario dijo que CAME está alentando la redacción de un anteproyecto de Ley que otorgue continuidad al Previaje, y lo enmarque en una política de Estado.

Según el informe del relevamiento difundido por CAME, 9,9 millones de turistas eligieron vacacionar en destinos locales, y realizaron un gasto directo de 151.764 millones de pesos.

A ese grupo se le suman "12,1 millones de excursionistas, con un gasto estimado de 17.556 millones de pesos en estos 25 días", precisó.

Entre los aspectos principales de este primer tramo de la temporada turística, la CAME indicó que "los mayores flujos de excursionistas se vieron en las provincias de Córdoba, Río Negro, Salta, Jujuy y Tucumán, además de la costa atlántica, donde son habituales los traslados de una ciudad a otra por la cercanía entre ellas".