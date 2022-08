Milagro Sala y un nuevo testimonio que la complica: "Me cansé de sus humillaciones"

Causa contra Milagro Sala: el relato de Isabel, la mujer que la denunció

Entre sus recuerdos, Isabel relató que un día previo a Pascua ella era encargada de prensa de la organización y Sala la llamó a las 22 y le pidió unos videos que ella no tenía, ante lo cual la líder de la Tupac empezó a golpearla.

Según la declaración de López, cuando ella intentó defenderse de los golpes, vivió una verdadera pesadilla, ya que Sala habría intensificado su violencia dándole trompadas en la cara.

Alberto Fernández con Milagro Sala3 El presidente Alberto Fernández durante su visita a Milagro Sala en Jujuy. (Foto: Archivo)

Causa contra Milagro Sala: "Manejaba toda la justicia de Jujuy”

La víctima precisó que aunque intentó denunciarla, no pudo porque Sala “manejaba toda la justicia de Jujuy”. Y agregó: “Vivía con miedo a que me reprima, me pegue o me haga algo”, dijo en diálogo con TN. Además, afirmó que “Milagro Sala era la dueña de todo”, y que los miembros de la cooperativa eran solo “las personas que ella usaba”.

López fue presidenta de cooperativa, lugar donde ella y sus compañeros hacían las obras y que trabajaban de 7 a 22. “El Estado mandaba un monto de sueldo y nos lo rebajaban, nos pagaban lo que ella quería. Yo tenía miedo de que me sacaran la casa”, confesó sobre el poder que ejercía la líder de la Tupac sobre sus militantes.

La víctima también expresó su “indignación” por el apoyo del presidente Alberto Fernández a la dirigente jujeña.

milagro-sala-horizontal.jpg "Ella sigue en su casa con riqueza y los que verdaderamente hicimos cosas en Jujuy estamos sin vivienda", relató una de las víctimas. (Foto: Archivo)

Isabel confirmó que hizo una denuncia ante el Consejo de la Mujer y que está dispuesta a brindar testimonio ante la justicia federal. “Me decidió ver cómo Milagro sigue impune. Ella sigue en su casa con riqueza y los que verdaderamente hicimos cosas en Jujuy estamos sin viviendas. Ella no las hizo”.

Además, aseguró que la gente que la defiende es comprada por ella para que hablen a su favor. “Sé que tiene mucho dinero y con el dinero que tiene puede comprar lo que quiera. Se enriquecieron muchas personas con ella”, concluyó Isabel.