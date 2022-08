Milagro Sala desmintió las acusaciones de "Shakira", su ex colaboradora, y denunció "aprietes" de Gerardo Morales

"Shakira, por necesidad, es víctima de Morales, que quiere tapar lo que pasa en Jujuy", afirmó en diálogo con El Destape. "No tengo ni departamentos ni hoteles en Buenos Aires", agregó.

“Shakira”, ex colaboradora de Milagro Sala: “Se quedaba con la plata de las obras y la escondía”

Este domingo, en el programa Periodismo Para Todos (PPT), que conduce Jorge Lanata por Canal 13, "Shakira" contó que el dinero iba a la casa de Milagro Sala, quien tenía dos muebles con doble fondo donde lo escondía.

Mirta Rosa Guerrero, conocida como "Shakira", estuvo en la cárcel después de que su figura apareciera en un alevoso video que dejó en el centro de la polémica a la organización Pibes Villeros.

“Shakira para mí también es una víctima de los aprietes de Morales”, señaló Milagro Sala. Y agregó que el mandatario “quieren tapar lo que pasa en Jujuy", donde puso como ejemplo los incrementos en las tarifas energéticas.

"Morales cree que atacarme le va a servir electoralmente, pero la gente sabe que en Jujuy las cosas están cada día peor", afirmó la líder de la Tupac Amaru.

“Tienen que hacer elecciones en Jujuy para reformar los congresales. No les dan los números. Quieren volver a hacer lo mismo que en 2016, que Milagro Sala sea la culpable de todo. Morales no puede tapar las malversaciones de fondos que hay en Jujuy”, aseguró.

Mialgro dijo que hace días Shakira fue a visitar a la prisión pero que no pudo recibirla porque estaba dando una charla por Zoom.

Al ser consultada por su relación con "Shakira", dijo que hace días la fue a visitar a la prisión pero que no pudo recibirla porque estaba dando una charla por Zoom.

Sin embargo, en PPT la ex militante de la Tupac expresó que no habla con la dirigente social, a quien calificó como "monstruo". Ahora es arrepentida judicial.

“Cada vez que Morales manda a golpearme a mí es porque está haciendo un negociado o está tapando algo. ¿Por qué no averiguan la muerta del fiscal del tribunal electoral? ¿Por qué no investigan todos los desaparecidos que hay en Jujuy?”, dijo la líder de la Tupac.

Finalmente, con ironía, Sala recomendó a todos en la provincia que salgan a denunciarla, así consiguen trabajo o dinero de parte de las autoridades que -enfatizó- quieren verla presa. “No tengo problema… que me maten, que me torturen. Nadie le puso un freno a los atropellos que hizo Morales con los jujeños”, sentenció.