Revés judicial para tres expolicías bonaerenses condenados por torturar y matar a un detenido

Pronóstico de fuga

El Tribunal Oral número 4 de La Matanza rechazó los pedidos de morigeración de la prisión que vienen cumpliendo porque "continúa incólume el peligro procesal de fuga y por tal, morigerar los efectos del medio coercitivo oportunamente decretado redundaría en perjuicio al fin de aseguramiento perseguido".

Para los jueces Andrea Schiebeler, Matías Rouco y Nicolás Grappasonno, "en caso de acceder a cualquier beneficio se pondría en riesgo cierto el cumplimiento". El fallo reconoce que la condena a perpetua an no está firme, pero "transita la etapa final de su revisión" y, además, "no pasa inadvertido que existen otros dos imputados que se encuentran rebeldes con similar fallo en contra y se dieron a la fuga".

Cinco policías bonaerenses fueron condenados a prisión perpetua por el delito de "tortura seguida de muerte" en perjuicio de Gastón Duffau, un joven que murió tras ser detenido en un McDonald's de Ramos Mejía en 2008.

La condena tardó en llegar

El 18 de julio de 2016, después de dos juicios en los que los expolicías fueron absueltos y en ambas oportunidades esas decisiones fueron anuladas, la Cámara de Casación bonaerense dispuso las condenas contra los policías Ponti, Acuña y Stengruber como coautores y de Natalio Hernán De Nardis y Leonardo Ezequiel Brandán, los dos prófugos, como partícipes necesarios.

Sin embargo, los tres fueron detenidos en 2022, seis años después de la condena, que aún no está firme, puesto que resta el pronunciamiento en última instancia de la Corte Suprema de justicia federal.

La víctima, Gastón Duffau, por entonces de 34 años de edad, fue detenido cuando supuestamente causaba disturbios en la hamburguesería el 23 de febrero de 2008. Luego, fue cargado en una camioneta policial y apareció muerto pocas horas más tarde con signos de haber sido torturado.

Duffau_juicio.jpeg Por el caso hay tres expolicías detenidos, en tanto que otros dos permanecen prófugos (Foto: archivo).

El defensor de los tres expolicías bonaerenses, Martín Sarubbi, alegó que siempre "estuvieron a derecho, cuentan con empleo y contención familiar. Steingruber cuenta con un empleo registrado y con un entorno familiar que le brinda contención, tiene una hija en supuesta situación de desamparo como consecuencia del abandono materno. Ponti posee un hijo menor con trastornos como consecuencia del actual estado de detención. Acerca de Acuña, hizo hincapié en su estado de salud psicofísica, ya que padecería 'incontinencia' como producto del estrés postraumático y la depresión".

El fiscal, Sergio Antin, y la querella, a cargo del abogado Gustavo Romano Duffau, se opusieron al beneficio, pero el tribunal convocó a una audiencia con presencia de los condenados previo a tomar una decisión.

Razones familiares

Steingruber "manifestó su deseo de volver a su domicilio junto a su familia, ya que posee una hija de dos años, un niño de 9 años que se encuentra con tratamiento psicológico y, una hija de 16 años de una pareja anterior de los cuales se está haciendo cargo su esposa"; Ponti "dijo que tiene un hijo de 5 años con autismo grado 2 (no verbal), el cual desde que no cuenta con la presencia paterna ha tenido un retroceso en su enfermedad"; Acuña explicó que "debido a la detención que viene padeciendo, su señora se hace cargo de su hogar junto con la crianza de su hijo, el cual ha tenido cambios bruscos en su personalidad desde que su padre está detenido".

Además, las autoridades penitenciarias informaron que "los tres internos registran conducta ejemplar (10), carecen de sanciones disciplinarias y mantienen buen trato con el resto de los internos y personal penitenciario. Además, reciben visitas de parientes y allegados".

Nada de eso fue suficientes para que les concedieran el beneficio

"Si bien asiste razón a la defensa en cuanto sus representados gozan del principio de inocencia, también es cierto que la expectativa de pena en autos es concreta, tan solo resta se expida la Corte Federal y en el marco de un recurso excepcional y limitado para rever cuestiones de hecho y prueba, pues dichas circunstancias fueron analizadas por sendas salas del Tribunal de Casación y el superior Tribunal de nuestra provincia. Reiteramos, no se trata de una pena privativa de libertad, sino de la prisión perpetua, siendo la pena más drástica que registra nuestro código de fondo", dijeron los jueces.

"La pena en expectativa y la gravedad de los hechos endilgados, resultan parámetros válidos para desterrar la posibilidad de que la privación de libertad se torne ilegal o arbitraria, permitiendo presumir la existencia de peligros procesales", resumió el fallo.