Alerta en una escuela de Santa Fe: un alumno llevó un arma al aula y activaron el protocolo

se-realizo-un-operativo-policial-en-la-escuela-alberdi-foto-el-litoral-HPDSJJ4ZONAARBOI244NV6WBUA Se realizó un operativo policial en la Escuela Alberdi. (Foto: El Litoral)

“Los padres estamos muy preocupados. Nuestra hija, de ocho años, tiene miedo desde lo que pasó en San Cristóbal. Nos dijo que ahora mira puertas y ventanas para ver cómo escapar”, relató Jorge, papá de una alumna, en declaraciones a Aire de Santa Fe.

El clima de incertidumbre se trasladó rápidamente a los hogares. Muchos padres decidieron no enviar a sus hijos al colegio tras el episodio. En la zona, se reforzó la seguridad con presencia policial y patrullajes de la guardia municipal para llevar tranquilidad a la comunidad.

El antecedente que conmociona: el crimen de Ian Cabrera

El episodio ocurre pocos días después del tiroteo en el que murió Ian Cabrera, el pasado 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal, un hecho que generó un fuerte impacto a nivel nacional.

En ese caso, surgieron versiones que indicaban que el atacante habría sido víctima de bullying, pero esa hipótesis fue desmentida por su abogada, María Oroño.

WNDBQD3YCNDSZE4P2C2GTLH4UM Otro alumno llevó a la escuela un arma de aire comprimido escondida y hay preocupación en Santa Fe: cómo lo descubrieron.

Qué se sabe sobre el presunto bullying

Las sospechas sobre situaciones de acoso escolar se apoyaban en un video que circuló en redes sociales, donde se veía al joven recostado en su banco mientras otro compañero le pateaba la silla.

Sin embargo, docentes del establecimiento aclararon que la grabación estaba editada y no reflejaba el contexto completo. Según explicaron, tras ese momento ambos estudiantes se rieron juntos y mantenían una relación de amistad.