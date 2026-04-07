Alerta en una escuela de Santa Fe: un alumno llevó un arma al aula y activaron el protocolo
Una docente fue la que detectó el hecho y dio aviso a la Policía. El aire comprimido contaba con cargador, aunque no tenía municiones al momento del hallazgo.
Un alumno llevó un arma al aula y activaron el protocolo.
A una semana delcrimen de Ian Cabrera en un colegio de San Cristóbal, un nuevo episodio encendió la preocupación en la provincia de Santa Fe. Esta vez, ocurrió en la escuela Alberdi de Rafaela, donde un alumno ingresó con un arma de aire comprimido y generó momentos de tensión dentro del establecimiento.
El hecho tuvo lugar en la institución ubicada sobre la calle Sarmiento al 200. Según relataron testigos, una docente detectó una actitud sospechosa en el estudiante y descubrió que ocultaba una pistola en su mochila. De inmediato, se activó el protocolo de seguridad y se dio aviso a la Policía.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el menor tenía un arma de aire comprimido calibre 4.5, accionada a gas. El arma contaba con cargador, aunque no tenía municiones al momento del hallazgo.
Desde el entorno familiar, el padre del alumno aseguró que el arma era de su propiedad y que estaba guardada en un placard, en un lugar elevado. Sin embargo, el episodio generó alarma entre las familias de la comunidad educativa.
“Los padres estamos muy preocupados. Nuestra hija, de ocho años, tiene miedo desde lo que pasó en San Cristóbal. Nos dijo que ahora mira puertas y ventanas para ver cómo escapar”, relató Jorge, papá de una alumna, en declaraciones a Aire de Santa Fe.
El clima de incertidumbre se trasladó rápidamente a los hogares. Muchos padres decidieron no enviar a sus hijos al colegio tras el episodio. En la zona, se reforzó la seguridad con presencia policial y patrullajes de la guardia municipal para llevar tranquilidad a la comunidad.
El antecedente que conmociona: el crimen de Ian Cabrera
El episodio ocurre pocos días después del tiroteo en el que murió Ian Cabrera, el pasado 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal, un hecho que generó un fuerte impacto a nivel nacional.
En ese caso, surgieron versiones que indicaban que el atacante habría sido víctima de bullying, pero esa hipótesis fue desmentida por su abogada, María Oroño.
Qué se sabe sobre el presunto bullying
Las sospechas sobre situaciones de acoso escolar se apoyaban en un video que circuló en redes sociales, donde se veía al joven recostado en su banco mientras otro compañero le pateaba la silla.
Sin embargo, docentes del establecimiento aclararon que la grabación estaba editada y no reflejaba el contexto completo. Según explicaron, tras ese momento ambos estudiantes se rieron juntos y mantenían una relación de amistad.