En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Escuela
Santa Fe
Tensión y preocupación

Alerta en una escuela de Santa Fe: un alumno llevó un arma al aula y activaron el protocolo

Una docente fue la que detectó el hecho y dio aviso a la Policía. El aire comprimido contaba con cargador, aunque no tenía municiones al momento del hallazgo.

Un alumno llevó un arma al aula y activaron el protocolo. 

Un alumno llevó un arma al aula y activaron el protocolo. 

A una semana del crimen de Ian Cabrera en un colegio de San Cristóbal, un nuevo episodio encendió la preocupación en la provincia de Santa Fe. Esta vez, ocurrió en la escuela Alberdi de Rafaela, donde un alumno ingresó con un arma de aire comprimido y generó momentos de tensión dentro del establecimiento.

Leé también Masacre en Santa Fe: la medida que tomó la Justicia para entender qué le pasaba al tirador de 15 años
Masacre escolar en Santa Fe: allanaron la casa del alumno tirador que mató a un compañero

El hecho tuvo lugar en la institución ubicada sobre la calle Sarmiento al 200. Según relataron testigos, una docente detectó una actitud sospechosa en el estudiante y descubrió que ocultaba una pistola en su mochila. De inmediato, se activó el protocolo de seguridad y se dio aviso a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el menor tenía un arma de aire comprimido calibre 4.5, accionada a gas. El arma contaba con cargador, aunque no tenía municiones al momento del hallazgo.

Desde el entorno familiar, el padre del alumno aseguró que el arma era de su propiedad y que estaba guardada en un placard, en un lugar elevado. Sin embargo, el episodio generó alarma entre las familias de la comunidad educativa.

se-realizo-un-operativo-policial-en-la-escuela-alberdi-foto-el-litoral-HPDSJJ4ZONAARBOI244NV6WBUA
Se realiz&oacute; un operativo policial en la Escuela Alberdi. (Foto: El Litoral)

Se realizó un operativo policial en la Escuela Alberdi. (Foto: El Litoral)

Los padres estamos muy preocupados. Nuestra hija, de ocho años, tiene miedo desde lo que pasó en San Cristóbal. Nos dijo que ahora mira puertas y ventanas para ver cómo escapar”, relató Jorge, papá de una alumna, en declaraciones a Aire de Santa Fe.

El clima de incertidumbre se trasladó rápidamente a los hogares. Muchos padres decidieron no enviar a sus hijos al colegio tras el episodio. En la zona, se reforzó la seguridad con presencia policial y patrullajes de la guardia municipal para llevar tranquilidad a la comunidad.

El antecedente que conmociona: el crimen de Ian Cabrera

El episodio ocurre pocos días después del tiroteo en el que murió Ian Cabrera, el pasado 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal, un hecho que generó un fuerte impacto a nivel nacional.

En ese caso, surgieron versiones que indicaban que el atacante habría sido víctima de bullying, pero esa hipótesis fue desmentida por su abogada, María Oroño.

WNDBQD3YCNDSZE4P2C2GTLH4UM
Otro alumno llev&oacute; a la escuela un arma de aire comprimido escondida y hay preocupaci&oacute;n en Santa Fe: c&oacute;mo lo descubrieron.&nbsp;

Otro alumno llevó a la escuela un arma de aire comprimido escondida y hay preocupación en Santa Fe: cómo lo descubrieron.

Qué se sabe sobre el presunto bullying

Las sospechas sobre situaciones de acoso escolar se apoyaban en un video que circuló en redes sociales, donde se veía al joven recostado en su banco mientras otro compañero le pateaba la silla.

Sin embargo, docentes del establecimiento aclararon que la grabación estaba editada y no reflejaba el contexto completo. Según explicaron, tras ese momento ambos estudiantes se rieron juntos y mantenían una relación de amistad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Escuela Santa Fe Armas
Notas relacionadas
Allanaron la casa del alumno tirador de Santa Fe que mató a un compañero: qué encontraron
La importante decisión que tomará la Justicia con el tirador de 15 años
Un nuevo detenido por el crimen en la escuela de Santa Fe: qué rol habría tenido

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar