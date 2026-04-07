La defensa de Nicolás Pachelo pidió su libertad y la Justicia tomó una decisión clave

La resolución del tribunal

El tribunal, integrado por los jueces Esteban Andrejín y Victoria Santamaría Guglielmetti, sostuvo que quienes reciben perpetua deben cumplir al menos veinte años de detención efectiva para acceder a la libertad condicional y que Pachelo no alcanza ese plazo.

También señalaron que no se acreditó la neutralización de riesgos procesales y mencionaron una sanción disciplinaria por uso indebido del celular, además de un informe criminológico que consideró inviable su egreso anticipado.

El argumento de la defensa

La defensa había calculado que el acusado lleva más de siete años privado de la libertad por la causa de los robos y que, con el estímulo educativo por estudios de Derecho y Periodismo, estaba en condiciones de pedir la libertad condicional. También remarcaron que la condena perpetua no está firme y que el pedido se basaba únicamente en la pena por los robos.

garcía belsunce carrascosa.jpg María Marta García Belsunce junto a Carlos Carrascosa.

“No pedimos la excarcelación en términos de libertad condicional de Nicolás Roberto Pachelo Ryan en la causa que tramitara como consecuencia del homicidio de María Marta García Belsunce, porque en ella, insistimos, no está detenido...“indicaron los abogados. Para añadir que las seis víctimas de los robos, “ninguno de los cuales se ha pronunciado en esta incidencia”.

La postura de la parte acusatoria

Desde la acusación consideraron improcedente el planteo y señalaron que la pena de nueve años y medio quedó absorbida por la condena única a prisión perpetua, que incluye los robos y el homicidio. En ese sentido, sostuvieron que no se cumplen los requisitos para otorgar el beneficio y advirtieron sobre el riesgo de fuga de concretarse un pedido de tal naturaleza.

También advirtieron que, de acuerdo a la normativa vigente, un pedido de libertad condicional podría contemplarse recién cuando el recluido cumple 35 años de prisión.