La defensa de Nicolás Pachelo pidió su libertad y la Justicia tomó una decisión clave
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Isidro evaluó el planteo presentado por la defensa del acusado por el crimen de María Marta García Belsunce. Los argumentos por el tiempo detenido y la condena a prisión perpetua no firme quedaron bajo análisis en medio de la oposición de la fiscalía y la querella.
Nicolás Pachelo tras la condena por el crimen de María Marta García Belsunce. (Foto: archivo)
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Isidro rechazó por unanimidad el pedido de excarcelación bajo el régimen de libertad condicional presentado por la defensa de Nicolás Roberto Pachelo, quien continúa detenido en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata.
Los abogados Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán habían solicitado el beneficio al considerar el tiempo de detención acumulado, la reducción por estímulo educativo y la conducta del detenido. Argumentaron además que no registra reincidencia.
Pachelo está preso desde abril de 2018, cuando fue arrestado por una serie de robos en countries. En 2022 fue condenado a nueve años y medio de prisión por esos hechos y absuelto por el crimen de María Marta García Belsunce. Sin embargo, la Cámara de Casación bonaerense revocó esa absolución y le impuso prisión perpetua por el homicidio, decisión que luego fue confirmada, aunque el fallo aún no quedó firme a la espera del fallo de la Corte Suprema Bonaerense.
En ese contexto, los fiscales Andrés Rafael Quintana y Federico González, junto al abogado querellante Gustavo Hechem, que representa al viudo Carlos Carrascosa, se opusieron al pedido al considerar que el imputado tiene una condena a prisión perpetua.
La resolución del tribunal
El tribunal, integrado por los jueces Esteban Andrejín y Victoria Santamaría Guglielmetti, sostuvo que quienes reciben perpetua deben cumplir al menos veinte años de detención efectiva para acceder a la libertad condicional y que Pachelo no alcanza ese plazo.
También señalaron que no se acreditó la neutralización de riesgos procesales y mencionaron una sanción disciplinaria por uso indebido del celular, además de un informe criminológico que consideró inviable su egreso anticipado.
El argumento de la defensa
La defensa había calculado que el acusado lleva más de siete años privado de la libertad por la causa de los robos y que, con el estímulo educativo por estudios de Derecho y Periodismo, estaba en condiciones de pedir la libertad condicional. También remarcaron que la condena perpetua no está firme y que el pedido se basaba únicamente en la pena por los robos.
“No pedimos la excarcelación en términos de libertad condicional de Nicolás Roberto Pachelo Ryan en la causa que tramitara como consecuencia del homicidio de María Marta García Belsunce, porque en ella, insistimos, no está detenido...“indicaron los abogados. Para añadir que las seis víctimas de los robos, “ninguno de los cuales se ha pronunciado en esta incidencia”.
La postura de la parte acusatoria
Desde la acusación consideraron improcedente el planteo y señalaron que la pena de nueve años y medio quedó absorbida por la condena única a prisión perpetua, que incluye los robos y el homicidio. En ese sentido, sostuvieron que no se cumplen los requisitos para otorgar el beneficio y advirtieron sobre el riesgo de fuga de concretarse un pedido de tal naturaleza.
También advirtieron que, de acuerdo a la normativa vigente, un pedido de libertad condicional podría contemplarse recién cuando el recluido cumple 35 años de prisión.