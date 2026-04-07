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Video: una mamá agredió a chancletazos a su hijo por tener que ir a buscarlo a la comisaría

El joven se encontraba demorado junto a otros dos adolescentes tras un intento de robo.

El momento en que la madre agrede a su hijo fue captado dentro de la comisaría. 

El momento en que la madre agrede a su hijo fue captado dentro de la comisaría. 

Con golpes de puño y a chancletazos, una mujer agredió a su hijo menor de edad dentro de una comisaría de Santiago del Estero, luego de ir a retirarlo tras haber sido detenido por el intento de robo de un auto junto a otros dos adolescentes.

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Según se observa en las imágenes, el joven se encontraba sentado en una silla dentro de la dependencia policial, custodiado por un efectivo y en compañía de sus cómplices. Al llegar, la madre se dirigió directamente hacia él y comenzó a golpearlo.

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Primero le propinó una serie de golpes de puño, mientras el chico intentaba cubrirse la cabeza y el rostro con el antebrazo. Enardecida, luego la mujer se quitó una ojota y continuó agrediéndolo con el calzado, hasta que debió intervenir un agente para frenar la situación.

Del video, que causó furor en redes sociales y donde la reacción de la madre generó tanto adhesiones como cuestionamientos, no se dieron a conocer los nombres ni las edades exactas de los involucrados, como tampoco se revelaron detalles adicionales sobre el estado procesal de los menores.

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