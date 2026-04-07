"No es por la caída": revelan el verdadero motivo de la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano

La salida de Andrea del Boca marca un antes y un después en la dinámica de la casa, dejando abierta la incógnita sobre cómo se reconfigurará el reality sin una de sus figuras más relevantes.

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Dónde se encuentra Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano y quién la reemplazaría

Este martes se confirmó que Andrea del Boca no volverá a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego del fuerte accidente que sufrió en la noche del lunes.

Las imágenes del episodio fueron impactantes y mostraron de inmediato los gestos de dolor de la actriz tras golpearse la boca contra el piso en la cocina del reality.

En Intrusos (América TV) se dieron detalles sobre el estado actual de salud de Andrea y también se mencionó quién podría ocupar su lugar dentro del juego tras su salida definitiva.

Rodrigo Lussich informó que la actriz ya dejó la clínica a la que había sido trasladada y ahora descansa en su casa, acompañada por su madre, Ana María Castro, y su hija, Anna Chiara.

"Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió", indicó el conductor.

Por su parte, Daniel Ambrosino reveló quién podría ser la nueva participante: "Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca".

Según se explicó, ya existen conversaciones entre la producción y la joven para definir si acepta sumarse al programa, una decisión que todavía está evaluando.

"Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente", confió el periodista.