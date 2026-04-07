"No es por la caída": revelan el verdadero motivo de la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano

En Bondi Live, Santiago Riva Roy reveló cuál es el verdadero motivo por el que Andrea del Boca no regresará a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), tras la fuerte caída que la obligó a abandonar la casa más famosa del país.
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Andrea del Boca no vuelve a Gran Hermano tras su caída, y en Bondi Live revelaron que la decisión va más allá del accidente.
En Bondi Live, Santiago Riva Roy reveló cuál es el verdadero motivo por el que Andrea del Boca no regresará a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), tras la fuerte caída que la obligó a abandonar la casa más famosa del país.
El periodista aseguró que la decisión de la actriz va más allá del accidente:"No vuelve, está harta de todo. Ojo que esto abre una puerta: no es solo la caída. Del Boca está del orto hablando con su círculo y dice: 'Estoy harta de todo, no quiero volver'. Ese es el textual".
La salida de Andrea generó múltiples comentarios sobre lo difícil que puede resultar convivir en el reality. En ese sentido, Pepe Ochoa aportó su mirada y señaló: "Lo que yo sí sé que estar en Gran hermano es complicado y es complejo y que el grupo de Sol, Cinzia, etcétera, le hacía la vida imposible a Andrea para que no duerma".
Las palabras de los panelistas dejaron en claro que la actriz no solo atravesó un accidente físico, sino también un desgaste emocional dentro del juego, lo que terminó influyendo en su decisión de no regresar.
La salida de Andrea del Boca marca un antes y un después en la dinámica de la casa, dejando abierta la incógnita sobre cómo se reconfigurará el reality sin una de sus figuras más relevantes.
Este martes se confirmó que Andrea del Boca no volverá a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego del fuerte accidente que sufrió en la noche del lunes.
Las imágenes del episodio fueron impactantes y mostraron de inmediato los gestos de dolor de la actriz tras golpearse la boca contra el piso en la cocina del reality.
En Intrusos (América TV) se dieron detalles sobre el estado actual de salud de Andrea y también se mencionó quién podría ocupar su lugar dentro del juego tras su salida definitiva.
Rodrigo Lussich informó que la actriz ya dejó la clínica a la que había sido trasladada y ahora descansa en su casa, acompañada por su madre, Ana María Castro, y su hija, Anna Chiara.
"Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió", indicó el conductor.
Por su parte, Daniel Ambrosino reveló quién podría ser la nueva participante: "Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca".
Según se explicó, ya existen conversaciones entre la producción y la joven para definir si acepta sumarse al programa, una decisión que todavía está evaluando.
"Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente", confió el periodista.