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La desgarradora reacción de Jenny Mavinga tras la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano

Jenny Mavinga reaccionó con una profunda tristeza al enterarse de que Andrea del Boca, su gran amiga dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), debía abandonar la casa.

7 abr 2026, 16:49
La desgarradora reacción de Jenny Mavinga tras la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano
La desgarradora reacción de Jenny Mavinga tras la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano

La desgarradora reacción de Jenny Mavinga tras la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano

Jenny Mavinga no pudo contener la emoción cuando se enteró de que Andrea del Boca no regresaría a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras el accidente que sufrió. La noticia cayó como un balde de agua fría en medio de la rutina del reality, y en especial para ella, que había construido un lazo tan íntimo con la actriz.

Desde sus primeros días de convivencia, la oriunda del Congo encontró en Andrea una figura de contención y afecto. El vínculo fue creciendo hasta transformarse en algo casi maternal, especialmente cuando Jenny fue atacada por Carmiña con distintos comentarios racistas. Lejos de su tierra y de sus afectos más cercanos, se apoyó en esa relación para sobrellevar el encierro, mientras que Andrea parecía disfrutar de ese rol protector que adoptó de manera natural dentro de la casa.

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En Corta por Lozano (Telefe) expresó: Cuando la vi, me puse mal. Con todo lo que ella pasó en la casa... estuvo engripada, pero nunca quiso salir. Se quería quedar hasta el final ”.

"Hablé con Ana, su hija, y me dijo que no va a poder volver. Primero la salud, no hay otra cosa que hacer", confirmó la noticia que entristece a los fans.

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Sin embargo, el clima cambió radicalmente cuando se tocó el tema de la eliminación de la noche. Mavinga confesó que no dormía desde el sábado enfocada en un solo objetivo: eliminar a Cinzia. "Puse a mi fandom para que voten. Cuando la cruce, le voy a decir que los jugadores son adentro y afuera, y yo afuera jugué y la saqué también", disparó con firmeza.

Para Mavinga, la salida de su rival tiene una explicación clara: " A Cinzia la gente la sacó por mala, por soberbia. El juego tiene límites". También recordó los momentos más duros de la convivencia, haciendo hincapié en la falta de empatía de su compañera: "Cuando yo estaba en la cama con ataques de pánico, ella no vio eso. Creo que ahora se dio cuenta de lo que me hizo y por eso no quiere hablar".

Cerrando un capítulo de mucha tensión, Jenny aseguró que ya se siente en paz: "La quería ver afuera y lo logré. Estamos a mano. Solo quiero mirarla a la cara y decirle que ahora estamos las dos iguales, afuera".

Dónde está Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quedó confirmada este martes, luego del accidente que sufrió dentro de la casa durante la noche del lunes 6 de abril, un episodio que generó preocupación inmediata tanto entre sus compañeros como en la producción.

El momento del golpe fue impactante y no pasó desapercibido: la actriz cayó en la zona de la cocina y el dolor se hizo evidente desde el primer instante, lo que obligó a una rápida intervención y posterior traslado para su atención médica.

Horas más tarde, en Intrusos (América TV), los periodistas dieron detalles sobre su evolución y despejaron dudas en torno a su estado actual. Rodrigo Lussich fue quien llevó tranquilidad al aire al revelar: "Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió".

En paralelo, comenzó a tomar fuerza una versión que sorprendió a todos: la posibilidad de que su lugar en el reality sea ocupado por alguien de su círculo más íntimo. Daniel Ambrosino fue el encargado de dar el dato: "Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca".

Según se detalló, ya existen conversaciones avanzadas entre la producción y la joven, que por estas horas evalúa la propuesta con cautela. "Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente", confió el periodista, dejando en claro que la prioridad de la hija de la actriz es acompañarla en su recuperación antes de tomar cualquier decisión.

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