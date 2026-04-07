La desgarradora reacción de Jenny Mavinga tras la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano

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Sin embargo, el clima cambió radicalmente cuando se tocó el tema de la eliminación de la noche. Mavinga confesó que no dormía desde el sábado enfocada en un solo objetivo: eliminar a Cinzia. "Puse a mi fandom para que voten. Cuando la cruce, le voy a decir que los jugadores son adentro y afuera, y yo afuera jugué y la saqué también", disparó con firmeza.

Para Mavinga, la salida de su rival tiene una explicación clara: " A Cinzia la gente la sacó por mala, por soberbia. El juego tiene límites". También recordó los momentos más duros de la convivencia, haciendo hincapié en la falta de empatía de su compañera: "Cuando yo estaba en la cama con ataques de pánico, ella no vio eso. Creo que ahora se dio cuenta de lo que me hizo y por eso no quiere hablar".

Cerrando un capítulo de mucha tensión, Jenny aseguró que ya se siente en paz: "La quería ver afuera y lo logré. Estamos a mano. Solo quiero mirarla a la cara y decirle que ahora estamos las dos iguales, afuera".

Dónde está Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quedó confirmada este martes, luego del accidente que sufrió dentro de la casa durante la noche del lunes 6 de abril, un episodio que generó preocupación inmediata tanto entre sus compañeros como en la producción.

El momento del golpe fue impactante y no pasó desapercibido: la actriz cayó en la zona de la cocina y el dolor se hizo evidente desde el primer instante, lo que obligó a una rápida intervención y posterior traslado para su atención médica.

Horas más tarde, en Intrusos (América TV), los periodistas dieron detalles sobre su evolución y despejaron dudas en torno a su estado actual. Rodrigo Lussich fue quien llevó tranquilidad al aire al revelar: "Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió".

En paralelo, comenzó a tomar fuerza una versión que sorprendió a todos: la posibilidad de que su lugar en el reality sea ocupado por alguien de su círculo más íntimo. Daniel Ambrosino fue el encargado de dar el dato: "Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca".

Según se detalló, ya existen conversaciones avanzadas entre la producción y la joven, que por estas horas evalúa la propuesta con cautela. "Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente", confió el periodista, dejando en claro que la prioridad de la hija de la actriz es acompañarla en su recuperación antes de tomar cualquier decisión.